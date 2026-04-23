La Fira del Comerç de Quart atrau més de 10.000 visitants
L’esdeveniment ha comptat amb 40 comerços participants, la qual cosa suposa un creixement del 70 % respecte a edicions anteriors, amb un destacat increment del sector hostaler
Quart de Poblet va celebrar, el cap de setmana passat, la 20a edició de la Fira del Comerç, un esdeveniment ja consolidat en el calendari municipal que va reunir el comerç local, l’hostaleria i la ciutadania en un espai de trobada, dinamització econòmica i consum de proximitat. Durant el cap de setmana, la fira va registrar una afluència aproximada de 10.0000 visitants, amb un fort impacte en el comerç local.
L’edició d’enguany va comptar amb la participació de 40 establiments —33 comerços locals i 7 d’hostaleria—, un nou màxim que confirma la tendència de creixement sostingut de l’esdeveniment. La totalitat dels estands van estar ocupats per comerços associats, la qual cosa posa de manifest la fortalesa del teixit comercial organitzat i el paper clau de l’associacionisme en l’impuls d’iniciatives de dinamització econòmica en el municipi. Este increment, especialment notable en el sector hostaler, ha contribuït a consolidar un model de fira més experiencial, que afavorix la permanència del públic i dinamitza el consum local. L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, destaca que “la Fira del Comerç torna a demostrar la força del nostre comerç local i la seua capacitat per a generar activitat econòmica, cohesió social i vida en els nostres carrers. És un exemple de com, gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament i el teixit comercial, es poden impulsar iniciatives que beneficien tot el municipi”.
Els “feliços anys vint”
Inspirada en l’estètica dels anys vint, la fira va oferir una experiència immersiva que va acompanyar una programació diversa i participativa. Al llarg de les dos jornades, el públic va poder gaudir de propostes com ara tastos de productes, xarrades sobre nutrició, autocura i esport, així com demostracions com “La llei seca dels anys vint: com disfressaven l’alcohol”, a càrrec de Selenis.
La programació es va completar amb activitats per a tots els públics, entre les quals van destacar el fotoràpid, unflables infantils, la batucada, sessions dels DJ locals Quico DL i Adrián Moya i propostes esportives com l’entrenament HIIT amb Soulpower. A més, l’entrega de plantes organitzada per l’Ajuntament va tornar a ser una de les iniciatives més valorades per les persones assistents. Un dels moments més esperats va ser el sorteig organitzat per l’Associació de Comerciants de Quart de Poblet (ACQ), que va incloure com a premi un dia de spa i un sopar bufet en l’Hotel Olympia, a fi d’incentivar la participació i les compres en els diferents estands del recinte.
La Fira del Comerç de Quart de Poblet reafirma, així, la seua evolució positiva en els últims anys i es consolida com un esdeveniment tractor per al comerç local, que no només impulsa les vendes, sinó que també enfortix la cohesió social i el teixit econòmic del municipi.
