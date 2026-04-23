Sanitat
L’Hospital La Fe de València triplica les mamografies en un any i reduïx la llista d’espera a 12 mesos
La unitat de mama del complex de Campanar ha fet 8.295 proves fins al 17 d’abril, mentres que en el mateix període de l’any anterior se’n van fer 2.639
L’Hospital La Fe de València ha triplicat el nombre de mamografies realitzades dins del cribratge del càncer de mama entre l’1 de gener i el 17 d’abril d’enguany, si es comparen les xifres amb el mateix període de l’any anterior. Ara s’han fet 8.259 proves diagnòstiques enfront de les 2.630 de fa un any, segons la informació traslladada per l’Àrea Clínica Imatge Mèdica del Departament sobre la base de les dades del sistema Sigma. L’increment en un any és del 314 %.
No només augmenten les mamografies fetes, també la resta de proves complementàries: les tomosíntesis creixen un 152 % al passar de 74 a 113; les biòpsies amb agulla gruixuda ho fan un 173 %, de 46 a 80; i les biòpsies assistides per buit passen de 16 a 91, un 568 % més.
Una de les claus podria ser que s’ha produït un augment significatiu en la citació de dones, unes dades que s’han incrementat un 289 %, quasi s’han triplicat també. Fa un parell de setmanes, Levante-EMV ja contava que, en este mateix departament, s’estaven donant cites fins a les nou i quart de la nit per a fer una mamografia, la qual cosa provocava esperes de més de dos hores. L’objectiu era fer més proves diagnòstiques i reduir així la llista d’espera. En principi, això s’hauria aconseguit, al minvar la demora de 15 a 12 mesos en un any en esta unitat. CCOO denunciava, divendres, retards de 15 mesos en este centre, atés que només hi ha un únic mamògraf en esta unitat.
Esforç versus sobrecàrrega
El cap de l’àrea, Luis Bonmatí, explica que esta reducció ha sigut possible per l’“esforç” realitzat amb la col·laboració de tot el personal. El de les Unitats de Prevenció del Càncer de Mama (UPCM) s’ha complementat amb personal de la secció de Radiologia. Això ha permés, segons l’especialista, “disminuir l’històric d’espera per a la primera mamografia a 12 mesos”. Això explica que s’ha augmentat l’activitat i s’ha millorat la citació gràcies a una “nova estructura organitzativa” després de la integració de les UPCM en els servicis dels hospitals, una mesura defesa per la Conselleria de Sanitat, però criticada pels sindicats.
Una part del personal no ho veu de la mateixa manera i ha transmés problemes de “sobrecàrrega de treball”, com denunciava la delegada sindical d’UGT Lorena Coleno fa uns dies. De fet, el sindicat ha remés un escrit a la Direcció General de Personal de la Conselleria de Sanitat per a denunciar la “sobrecàrrega laboral” i la “vulneració dels estàndards europeus de qualitat” del cribratge de càncer. Sanitat ha rebatut això últim.
Refrega política
L’increment del nombre de citacions es va produir pocs mesos després de la polèmica perquè Sanitat no va telefonar a 90.000 dones a les quals hauria d’haver citat en 2024, unes xifres denunciades pel PSPV. Per la seua banda, Compromís va posar el focus en la qualitat de la lectura d’estes proves diagnòstiques i va denunciar la seua massiva externalització a centres a on s’analitzen “en condicions dubtoses”.
La polèmica va coincidir en el temps amb la d’Andalusia, a on es va revelar que no s’havia cridat a una segona prova a les dones la mamografia de les quals era dubtosa. El conseller Marciano Gómez va atribuir este fet a la dana i va anunciar un augment d’11.400 mamografies en 2025 respecte a les de l’any anterior. A més, va anunciar un pla en sis fases per a millorar el programa de cribratge. Una de les seues mesures estrela, que ja està en marxa, és el canvi en el sistema de citació: es farà per correu o missatge de text telefònic (SMS o WhatsApp), en comptes de per carta, com fins ara. A més, s’usarà la via telemàtica per a informar del resultat de la mamografia.
