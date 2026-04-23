Martí Crespo desgrana a Oliva els vincles entre la Corona d’Aragó i Gibraltar
El periodista català recorda en una conferència que l’il·lustrat oliver Gabriel Ciscar va passar els últims dies de la seua vida en el penyal amb el suport del duc de Wellington
El periodista català Martí Crespo va explicar a Oliva els vincles de l’antiga Corona d’Aragó amb la presa de Gibraltar i alguns detalls relacionats amb personatges valencians que van tindre relació amb el penyal en el si de la conferència titulada “Gibraltar, un espill força inesperat de la nostra història”, celebrada divendres passat davant d’unes cent persones en la sala de conferències de la Casa Maians, organitzada per l’Associació Cultural Centelles Riusech.
Martí Crespo va ressenyar que, a més de l’il·lustrat oliver Gabriel Ciscar, que va passar els últims dies de la seua vida en el penyal amb el suport del duc de Wellington, va haver-hi un altre oliver, Miquel Vallés, del qual es té constància de la seua presència en este en 1671.
Va recordar la captura austriacista de Gibraltar l’agost de 1704 amb la participació de 350 catalans al capdavant dels quals figurava el príncep Jordi de Hessen-Darmstadt i la importància que va tindre també el valencià Basset en la presa del penyal.
Una de les anècdotes que va posar sobre la taula és la de l’origen de la Catalan Bay, la platja dels catalans, que podria tindre relació amb antics assentaments, i també la relació que van tindre els germans Ferrer de la Pobla del Duc, que van viure uns anys en el penyal.
El portal web Gibaltar.cat, activat l’estiu de 2021, vol ser un repositori de tota la investigació sobre els vincles entre l’antiga Corona d’Aragó i Gibraltar que, com a periodista, lingüista i investigador, el mateix Martí Crespo (Barcelona, 1972), ha dut a terme estes últimes dècades. La intenció principal és destacar l’aportació de catalans, balears i valencians a la història de Gibraltar i, especialment, a la formació de la identitat “llanita” actual.
Martí Crespo va començar a investigar l’any 2000 tota mena d’aspectes històrics, culturals, socials i polítics fruit de la relació entre estos dos territoris de la península Ibèrica, alguns dels quals s’han convertit en articles, reportatges i comunicacions en congressos. D’esta investigació també va eixir el llibre Els ‘minorkeens’ de Gibraltar (Pamsa, 2018), centrat específicament en la comunitat menorquina establida des del segle XVIII a Gibraltar.
