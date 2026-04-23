Mompó es desmarca del PP de Llorca i reivindica el 25 d’Abril amb el llegat perdut de Jaume I
La Diputació de València acull este divendres, vespra de la derrota d’Almansa de 1707, la presentació d’un cicle historicojurídic sobre l’autogovern, mentres que Vox i els populars veten la tradicional jornada de record en les Corts
El president de la Diputació de València i del PP provincial, Vicent Mompó, continua buscant el seu propi espai dins del partit amb la identitat com a fet diferencial. Este divendres, amb el 25 d’Abril com a teló de fons, la institució provincial acollirà un acte per a presentar unes jornades sobre el llegat perdut de Jaume I. Serà, probablement, l’únic acte institucional que se celebre enguany, tal com va passar en 2025.
El gest es produïx en un moment en què la qüestió identitària s’ha tornat a convertir en element divisiu de la política valenciana. El 25 d’Abril recorda la desfeta d’Almansa, la derrota austriacista en la batalla de 1707 de la qual es va derivar la pèrdua de l’autogovern dels valencians, la inauguració d’una concepció centralista de l’estat, i un retrocés en la consciència col·lectiva i l’ús de la llengua, que només va començar a recuperar-se amb l’arribada de la democràcia i la recuperació de les institucions pròpies.
És una jornada que històricament ha reivindicat l’esquerra, però que el PP també ha fet seua des de les institucions, en concret des que en 1994 es va instaurar com a Dia de les Corts. En este sentit, el nou PP de Pérez Llorca es pareix bastant al vell PP de Mazón, que va trencar amb la tradició del seu partit. Els populars no han posat obstacles a la decisió de Vox, que presidix les Corts Valencianes, d’eliminar qualsevol evocació d’esta part de la memòria valenciana.
La decisió de Mompó arriba una setmana després de les paraules de Fernando Pastor, síndic del PPCV en les Corts, que es va desmarcar de la celebració de qualsevol acte en el parlament autonòmic malgrat que la jornada porte també el nom de Dia de les Corts. De fet, Pastor va contraposar la commemoració de la Batalla d’Almansa amb el 9 d’Octubre, malgrat que són dates no contradictòries, sinó quasi complementàries. “Nosaltres pensem que el dia dels valencians és el 9 d’Octubre, no el 25 d’Abril”, va dir el portaveu popular.
Pastor va rebutjar secundar així l’organització d’un esdeveniment que sí que s’havia donat en els anys de majories absolutes del PPCV en les Corts. És més, dirigents dels populars valencians com Juan Cotino o Alejandro Font de Mora van presidir estos actes com a màxims responsables del parlament valencià. Ara, esta institució l’encapçala Vox, però en la Mesa de les Corts, l’òrgan de direcció de la cambra, el PPCV té majoria, amb tres dels seus cinc membres, per la qual cosa podria haver forçat la seua organització.
Jornades sobre Jaume I
En eixe context, este divendres, en la Diputació de València, es presentara el cicle Jornada Jaume I, organitzat pel Fòrum Jaume I 2038, que impulsa la commemoració, enguany, del 750é aniversari de la mort del rei fundador. Mompó farà d’amfitrió d’unes jornades historicojurídiques per a analitzar el llegat de la Conquesta i la creació del Regne de València i les seues institucions. En el cicle participaran historiadors, cronistes i juristes. S’espera que Mompó es referisca també a l’efemèride del 25 d’Abril.
