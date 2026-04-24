Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo hoyVolkswagenCV-370El tiempoMestallaMercadonaApagón en Requena y Utiel
instagramlinkedin

Algímia d’Alfara es convertix en la catedral d’escala i corda

Dos equips del club de la Baronia tornen a les finals de la primera categoria per segon any consecutiu

Equips de la Baronia classificats

Equips de la Baronia classificats / LEVANTE-EMV

Marián Romero

Marián Romero

Algímia d’Alfara

Algímia d’Alfara acollirà este dissabte, 25 d’abril, les finals de la XXVIII Lliga d’Escala i Corda, Trofeu Diputació de València.

Es tracta d’una competició amateur, que suposa el pas previ a la lliga professional, en la qual, per segon any consecutiu, s’han classificat dos equips del club de pilota de la Baronia per a les finals de primera categoria, entitat que va nàixer dels clubs d’Algímia i Alfara, al qual enguany s’ha incorporat el d’Estivella, la qual cosa el convertix, en estos moments, en un dels més forts de primera.

Calendario de partidas

Calendari de partides / LEVANTE-EMV

Algimia acollirà totes les finals, una competició d’escala i corda per a la qual només s’ha classificat este club del Camp de Morvedre amb dos equips: el Baronia A i el Baronia B, que tornen a estar en el més alt d’esta modalitat fora del calendari professional.

Noticias relacionadas

La cita arrancarà a la 10 hores en el trinquet d’Algímia amb dos finals: cadets i segona categoria, i, a la vesprada, les finals de tercera, primera i quarta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
  2. La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
  3. La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
  4. El Consell activa la negociación para reducir a 35 horas la semana laboral de sus 170.000 funcionarios
  5. El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
  6. La feroz competencia de los 'hornos con degustación' llega a Xàtiva de la mano de una cadena china 'low cost'
  7. Rafael Louzán, presidente de la RFEF: 'Esperemos que FIFA acepte el Nou Mestalla como sede del Mundial
  8. Comienza en la Canal de Navarrés el reparto masivo de cubos para la recogida 'puerta a puerta', que se activará a finales de mayo

El fenomen de La Fúmiga bat fins i tot Rosalía: el seu vinil de comiat, el més venut en Amazon

El fenomen de La Fúmiga bat fins i tot Rosalía: el seu vinil de comiat, el més venut en Amazon

La vela llatina solcarà l’Albufera des de Silla a partir del 30 de maig amb quatre cites

La vela llatina solcarà l’Albufera des de Silla a partir del 30 de maig amb quatre cites

Huit cognoms d'Ondara i un fum més: Robert Miralles presenta el seu llibre sobre les nissagues locals

Huit cognoms d'Ondara i un fum més: Robert Miralles presenta el seu llibre sobre les nissagues locals

El Ministeri dona l’orde als ajuntaments per a agilitzar la firma de l’informe de vulnerabilitat

El Ministeri dona l’orde als ajuntaments per a agilitzar la firma de l’informe de vulnerabilitat

AVA dona suport al fet que Mazón no acudisca com a testimoni a la causa de la dana per a “evitar possibles nul·litats”

AVA dona suport al fet que Mazón no acudisca com a testimoni a la causa de la dana per a “evitar possibles nul·litats”

El mural literari d'Ondara creix: un espai per a l'escriptor Jovi Lozano-Seser

El mural literari d'Ondara creix: un espai per a l'escriptor Jovi Lozano-Seser

Sánchez planteja a la UE prorrogar els fons europeus i relaxar les regles fiscals per a accelerar la inversió en renovables

Sánchez planteja a la UE prorrogar els fons europeus i relaxar les regles fiscals per a accelerar la inversió en renovables

Algímia d’Alfara es convertix en la catedral d’escala i corda

Algímia d’Alfara es convertix en la catedral d’escala i corda
