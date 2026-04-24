Algímia d’Alfara es convertix en la catedral d’escala i corda
Dos equips del club de la Baronia tornen a les finals de la primera categoria per segon any consecutiu
Algímia d’Alfara acollirà este dissabte, 25 d’abril, les finals de la XXVIII Lliga d’Escala i Corda, Trofeu Diputació de València.
Es tracta d’una competició amateur, que suposa el pas previ a la lliga professional, en la qual, per segon any consecutiu, s’han classificat dos equips del club de pilota de la Baronia per a les finals de primera categoria, entitat que va nàixer dels clubs d’Algímia i Alfara, al qual enguany s’ha incorporat el d’Estivella, la qual cosa el convertix, en estos moments, en un dels més forts de primera.
Algimia acollirà totes les finals, una competició d’escala i corda per a la qual només s’ha classificat este club del Camp de Morvedre amb dos equips: el Baronia A i el Baronia B, que tornen a estar en el més alt d’esta modalitat fora del calendari professional.
La cita arrancarà a la 10 hores en el trinquet d’Algímia amb dos finals: cadets i segona categoria, i, a la vesprada, les finals de tercera, primera i quarta.
