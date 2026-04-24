Tribunals
AVA dona suport al fet que Mazón no acudisca com a testimoni a la causa de la dana per a “evitar possibles nul·litats”
L’associació se suma al recurs de l’expresident, que demana personar-se amb les garanties d’un “preimputat” per considerar que continua investigat malgrat que el TSJCV no ha trobat indicis contra ell
A poc a poc es van revelant les cartes en la causa de la dana sobre la petició de l’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, per a personar-se amb les garanties d’un “preimputat” i sense les obligacions d’un testimoni. Una de les acusacions populars, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA), s’ha sumat a l’escrit que va presentar la defensa de Mazón i ha demanat a l’Audiència Provincial que l’atenga per a “evitar possibles nul·litats futures” en el procediment.
Després que el Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) descartara l’existència d’indicis incriminatoris contra l’excap del Consell, la jutgessa de la dana el va citar com a testimoni. Però la defensa de l’expresident va demanar fer-ho en qualitat de “preimputat”, cosa que la magistrada va rebutjar el 31 de març. Així, el lletrat de Mazón va recórrer contra esta decisió davant de l’Audiència al·legant que la magistrada “manté viva una dinàmica investigadora” en què Mazón “continua situat en el centre de les diligències” de cara a una “futura imputació”, malgrat el que va dictaminar l’alt tribunal valencià, cosa que considera una “contradicció insalvable”. Una tesi que sembla secundar la representació de l’associació d’agricultors.
L’escrit presentat per AVA, al qual ha tingut accés Levante-EMV, entén que hi ha diligències d’investigació que poden “afectar” l’expresident de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa demana l’admissió del seu recurs i que se li permeta “personar-se” en “els termes sol·licitats en el seu recurs”. És a dir, en qualitat de “preinvestigat”. Una condició que, a diferència de la categoria de testimoni, li atorgaria garanties de defensa com acudir a declarar amb advocat, evitar respondre a les preguntes de les acusacions o, fins i tot, mentir en defensa pròpia, així com recórrer contra les decisions de la instructora, com qualsevol altra part, especialment aquelles que puguen afectar-lo directament.
Els advocats de l’associació assenyalen que, amb esta postura, estan “sent coherents” amb el rebuig que ja van mostrar a l’exposició raonada que va elevar la jutgessa al TSJCV proposant la imputació de Mazón. Aleshores, van considerar que la magistrada havia d’esperar a avançar la instrucció “tot el que fora possible” fins a esgotar “les diligències útils” per a constatar si hi ha “indicis qualificats, sòlids i fundats” contra l’aforat. I ja recordaven que, efectivament, hi havia “prova pendent de practicar” per a apuntalar algunes hipòtesis de la magistrada, com, per exemple, els whatsapps de la vesprada de la dana entre Mazón i el seu cap de gabinet, José Manuel Cuenca, que la instructora ha demanat recuperar a Meta.
També en aquell escrit va considerar que “la resposta processal més sòlida i respectuosa amb la doctrina” era que la instrucció “s’esgote en allò substancial” per a preservar el procediment “davant d’eventuals objeccions de prematuritat”. De fet, l’existència d’estes perquisicions és un dels arguments emprats per Mazón al recriminar a la instructora que, per a justificar l’ampliació de la investigació, reconeguera que estava a l’espera de les perquisicions relatives als missatges amb el cap de gabinet, o que citara com a testimoni l’aleshores portaveu del Consell, Ruth Merino.
Fins ara, com va publicar Levante-EMV, l’única acusació que havia presentat al·legacions havia sigut la del sindicat CGT, que s’oposa al recurs de Mazón i sosté que la seua premissa “no només és incorrecta, sinó que ignora deliberadament el pilar sobre el qual descansa la decisió impugnada”: que l’expresident ha sigut citat com a testimoni precisament perquè l’alt tribunal va rebutjar que hi haguera indicis contra ell. Per tant, recalca, “el seu deure és el de col·laborar amb la justícia aportant la informació de què dispose per al total aclariment dels fets”.
