Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo hoyVolkswagenCV-370El tiempoMestallaMercadonaApagón en Requena y Utiel
instagramlinkedin

El conductor d’un bus de turistes a València dona positiu en cocaïna

El xòfer estava a l’espera d’arreplegar un grup de 25 turistes de nacionalitat xinesa, als qui havia deixat prèviament visitant el centre històric de la ciutat

El bus interceptat en la zona del Marítim

El bus interceptat en la zona del Marítim / Levante-EMV

Redacció Levante-EMV

València

Agents de la Comissaria de Proximitat del Marítim de la Policia Local de València van realitzar un control rutinari, dimecres passat, de comprovació de transports en l’avinguda dels Tarongers, núm. 1 (rotonda de Catalunya), dins del reforç d’inspeccions sobre transport públic en general, VTC, taxis i autobusos.

Durant l’actuació, realitzada a les 19:51 hores, es va procedir a la verificació de la documentació d’un autocar, el conductor del qual va ser sotmés a una prova de detecció de substàncies tòxiques i estupefaents, que va llançar un resultat positiu en cocaïna.

En eixe moment, el vehicle no transportava passatgers, encara que estava completament carregat d’equipatges. El conductor estava a l’espera d’arreplegar un grup de 25 turistes de nacionalitat xinesa, als qui havia deixat prèviament visitant el centre històric de la ciutat.

Com a conseqüència, l’autocar va quedar immobilitzat i els turistes van ser traslladats en taxis fins a Benicàssim. L’empresa propietària del vehicle, amb seu a Albacete, va enviar, l’endemà, un altre xòfer per a fer-se càrrec de l’autobús.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents