El fenomen de La Fúmiga bat fins i tot Rosalía: el seu vinil de comiat, el més venut en Amazon
El cantant de la banda d’Alzira, Artur Martínez, reconeix que aconseguir este èxit ha sigut “una cosa molt boja” i és una fita “perquè tot un poble, com el valencià, n’estiga orgullós”
Un adeu sempre és especial. A vegades són moments que es perceben com a alliberadors; d’altres vegades es guarden amb tristesa o alegria, i d’altres, simplement, són com la vida: el final d’un principi. No obstant això, a vegades, eixe comiat deixa també circumstàncies per a recordar, fites com que un vinil —fet com una “última cirereta del pastís”— es convertisca en el més venut a Espanya dins d’una gran plataforma com Amazon, alhora que, de pas, bat artistes tan mediàtiques com Rosalía i el seu Lux. Això, sense més embuts, és el que ha aconseguit la banda valenciana La Fúmiga amb el seu Tot s’acaba.
“Una cosa molt boja”
Perquè, dins d’un 2026 que posarà el punt final a la carrera de la formació nascuda a Alzira, este últim disc —recopilatori d’èxits— s’ha convertit ja en tot un triomf en el seu primer dia disponible. Per a Artur Martínez, el seu cantant, senzillament és “una cosa molt boja”. Com reconeix a este diari, “sabem que tenim un públic fidel, però mai és fàcil que un vinil estiga entre els CD i vinils més venuts. I si, a més, és cantant en valencià i sent un recopilatori, és tot un wow”. No en va, en este particular registre —al qual cal sumar els venuts pels seus propis canals—, no només superen la cantant barcelonina, sinó també artistes internacionals situats en eixos primers llocs com Michael Jackson —amb el seu Thriller—, BTS o Madonna, o d’altres nacionals com Fangoria o Extremoduro.
A més, s’ha aconseguit amb un element que mostra eixe “sentiment de pertinença” i que, afig, “era una petició del nostre públic des de feia molt de temps”. “La gent el vol per a col·leccionar-lo o, fins i tot, per a emmarcar-lo”, emfatitza sobre un vinil fet “amb cura” i que compta amb continguts únics elaborats específicament per a l’ocasió. A més, Artur Martínez creu que el fet d’haver-se situat en este lloc reflectix “una història perquè tot un poble, com el valencià, n’estiga orgullós” i “m’empoderen” davant dels missatges que diuen que cantant en espanyol la seua transcendència hauria sigut encara més important.
El “sentiment compartit”
I, més enllà d’estes vendes i enmig d’una gira com “L’últim abraç”, que va començar el mes de març a Alacant i que portarà La Fúmiga per última vegada a enclavaments com el Roig Arena el pròxim 30 d’octubre, quin pòsit espera que estiga deixant este últim treball en els seus oients? “Com el vinil té eixa cosa nostàlgica, m’agradaria que, quan sone, recorden no a nosaltres, sinó eixos moments en els quals vivien els concerts, eixe sentiment de cantar i ballar, eixos estius amb la teua gent. Eixe sentiment compartit seria el nostre desig”, conclou.
