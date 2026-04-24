La influència de Javi Guerra: el València CF guanya el 86 % dels punts amb la seua aportació
El migcampista de Gilet, que està demostrant la seua qualitat amb comptagotes, canvia la realitat de l’equip quan està entonat i les seues participacions de gol són sinònim de punts
El partit contra l’RCD Mallorca va deixar moltes lectures col·lectivament i individualment. Una d’estes és que els moments d’inspiració de Javi Guerra fan millor el València CF i que la seua irregularitat està penalitzant l’equip. Només cal veure les estones en les quals ha estat entonat com ha canviat la capacitat productiva de l’equip i el curtcircuit en què s’ha convertit en les seues males vesprades. Hi ha dos registres que ho deixen clar, que exigixen eixe pas avant del futbolista de Gilet i que l’assenyalen com un factor clau per a aconseguir la permanència.
En primer lloc, el més rellevant: el València esta temporada no ha perdut cap partit en el qual Guerra haja marcat o assistit. És més, n’ha guanyat quatre (Getafe, Athletic, Llevant UE i Alabés) i n’ha empatat un (Mallorca) dels cinc en què ha passat esta circumstància, per la qual cosa els valencianistes han aconseguit 13 de 15 punts en els partits en els quals el jugador del planter ha tingut incidència directa en algun gol.
Més d’un terç dels punts tenen segell de Guerra
Tenint en compte, a més, que el València només té 36 punts en el seu caseller (raó per la qual està lluitant per no descendir), l’equip ha tret més d’un terç dels seus punts en partits en els quals Javi Guerra ha generat aportació directa en algun gol… Això parla de la dependència que té l’equip del fet que un dels seus pocs jugadors talentosos aparega en els partits.
Superat el seu registre d’assistències
En segon lloc, amb l’assistència contra els mallorquinistes amb aquella pentinada de cap, Guerra va sumar la seua quarta passada de gol de la temporada i bat, així, el seu millor registre fins a la data (les tres de la temporada anterior) i ho ha fet en una campanya marcada pels alts i baixos en la qual està mostrant la seua qualitat amb comptagotes.
Clau veure eixe Javi este dissabte
De cara al partit contra el Girona FC d’este dissabte, el València multiplicarà les seues opcions de victòria amb una versió del migcampista valencià almenys semblant a la que va oferir contra el Mallorca, capaç de desequilibrar des de la conducció, tenint la personalitat per a demanar-la, la determinació per a córrer i la llibertat de xafar l’últim terç del camp.
Torna Unai Núñez
D’altra banda, el València CF treballa amb vista al partit de dissabte contra el Girona FC en el qual es juga gran part de la permanència en Primera Divisió. L’equip de Carlos Corberán, que no va poder passar de l’empat contra l’RCD Mallorca a Son Moix, s’està complicant cada vegada més la vida i necessita fer un colp de puny damunt de la taula a Mestalla.
Per a això recuperarà un efectiu que pot ser clau, com Unai Núñez, que va treballar amb la resta del grup en la sessió preparatòria d’este dijous i que apunta a formar parella de centrals amb César Tárrega després d’haver fet Pepelu eixe paper contra els balears. El basc i el d’Alaquàs són els únics centrals purs disponibles.
No hi arribarà, d’altra banda, Eray Cömert, ja que, tal com va informar El Chiringuito, al jugador suís se li va obrir la cicatriu de la lesió i es descarta que puga jugar contra el Girona i està en l’aire que puga jugar contra l’Atlètic de Madrid.
