Jornada artística, multidisciplinària i participativa a Oliva: “Art en viu” en la Casa Maians
Organitza l’Associació d’Artistes d’Oliva Eklectix23 amb la Regidoria de Cultura
Miquel Font
Torna “Art en viu” a la Sala d’Exposicions Casa Maians d’Oliva i ho fa este dissabte, 25 d’abril, des de les 10:30 fins a les 13:30 hores, amb entrada totalment gratuïta. L’Associació d’Artistes d’Oliva Eklectix23, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura, organitza esta jornada artística, multidisciplinària i participativa.
Amb el lema “Crear. Mirar. Participar”, esta exposició es presenta en un matí de demostracions artístiques i tallers gratuïts per al públic, tant infantil com adult. Els visitants podran veure art en acció per part del col·lectiu, pintar un mural, fer mosaics i transferències d’imatges o participar en tallers.
Eklectix23 està formada per pintors, escultors i alguns fotògrafs provinents de diversos països, també locals, que tenen com a primera o segona residència la nostra comarca.
Els artistes participants
En esta ocasió, els artistes participants en l’exposició, d’estil contemporani, són: Salva Mascarell, Lydia Jones, Agg Szyffer, Jazzin Balfe, Marie Lettherd, Jeanne van Zweel, Aga Kwiatkowska, Paco Román, Ángeles Portaña, Martine Maury, Nick Robinson, Marta Fabbri, Lidia Carrió, Alejandro Prieto, Julian Hussey, Mister Carvajal i Sue Pettinger. La comissària de la mostra és Marie Lettherd, i l’artista convidat, Ricardo Vidal.
Regidoria de Cultura
Teresa Tur, regidora delegada de Cultura destaca que “després de l’èxit de l’any passat, ens fa molta il·lusió tornar a tindre enguany ‘Art en viu’. Novament, tindrem un matí molt interessant per a tota la família, amb l’oportunitat de veure com treballen artistes de diferents nacionalitats, europeus i americans, que ens mostraran en viu el procés de les seues creacions artístiques, com una manera de donar-se a conéixer i també integrar-se en el territori a on viuen. A més, podrem participar en diversos tallers artístics innovadors amb materials diversos. Integració i promoció cultural a través de l’art”.
