Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo hoyVolkswagenCV-370El tiempoMestallaMercadonaApagón en Requena y Utiel
instagramlinkedin

Jornada artística, multidisciplinària i participativa a Oliva: “Art en viu” en la Casa Maians

Organitza l’Associació d’Artistes d’Oliva Eklectix23 amb la Regidoria de Cultura

La Casa Maians d’Oliva acull la jornada expositiva / Ajuntament d’Oliva

Miquel Font

Oliva

Torna “Art en viu” a la Sala d’Exposicions Casa Maians d’Oliva i ho fa este dissabte, 25 d’abril, des de les 10:30 fins a les 13:30 hores, amb entrada totalment gratuïta. L’Associació d’Artistes d’Oliva Eklectix23, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura, organitza esta jornada artística, multidisciplinària i participativa.

Amb el lema “Crear. Mirar. Participar”, esta exposició es presenta en un matí de demostracions artístiques i tallers gratuïts per al públic, tant infantil com adult. Els visitants podran veure art en acció per part del col·lectiu, pintar un mural, fer mosaics i transferències d’imatges o participar en tallers.

Eklectix23 està formada per pintors, escultors i alguns fotògrafs provinents de diversos països, també locals, que tenen com a primera o segona residència la nostra comarca.

Els artistes participants

En esta ocasió, els artistes participants en l’exposició, d’estil contemporani, són: Salva Mascarell, Lydia Jones, Agg Szyffer, Jazzin Balfe, Marie Lettherd, Jeanne van Zweel, Aga Kwiatkowska, Paco Román, Ángeles Portaña, Martine Maury, Nick Robinson, Marta Fabbri, Lidia Carrió, Alejandro Prieto, Julian Hussey, Mister Carvajal i Sue Pettinger. La comissària de la mostra és Marie Lettherd, i l’artista convidat, Ricardo Vidal.

Regidoria de Cultura

Teresa Tur, regidora delegada de Cultura destaca que “després de l’èxit de l’any passat, ens fa molta il·lusió tornar a tindre enguany ‘Art en viu’. Novament, tindrem un matí molt interessant per a tota la família, amb l’oportunitat de veure com treballen artistes de diferents nacionalitats, europeus i americans, que ens mostraran en viu el procés de les seues creacions artístiques, com una manera de donar-se a conéixer i també integrar-se en el territori a on viuen. A més, podrem participar en diversos tallers artístics innovadors amb materials diversos. Integració i promoció cultural a través de l’art”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
El fenomen de La Fúmiga bat fins i tot Rosalía: el seu vinil de comiat, el més venut en Amazon

La vela llatina solcarà l'Albufera des de Silla a partir del 30 de maig amb quatre cites

Huit cognoms d'Ondara i un fum més: Robert Miralles presenta el seu llibre sobre les nissagues locals

El Ministeri dona l'orde als ajuntaments per a agilitzar la firma de l'informe de vulnerabilitat

AVA dona suport al fet que Mazón no acudisca com a testimoni a la causa de la dana per a "evitar possibles nul·litats"

El mural literari d'Ondara creix: un espai per a l'escriptor Jovi Lozano-Seser

Sánchez planteja a la UE prorrogar els fons europeus i relaxar les regles fiscals per a accelerar la inversió en renovables

Algímia d'Alfara es convertix en la catedral d'escala i corda

