L’arquebisbe visita Gavarda per a celebrar el centenari de la proclamació de Sant Vicent Ferrer com a patró
Enrique Benavent oficiarà una missa i descobrirà una placa commemorativa en l’interior del temple
L’arquebisbe de València, Enrique Benavent Vidal, visitarà, este dissabte, Gavarda per primera vegada de manera oficial per a celebrar una eucaristia (19 hores) amb motiu del centenari de la proclamació de Sant Vicent Ferrer com a patró d’esta localitat de la Ribera Alta.
Enrique Benavent serà rebut pel rector de Gavarda, Ender Reyes, que atén també les parròquies d’Antella i Tous, i l’alcalde de la localitat, al seu torn president de la Diputació, Vicent Mompó, al costat de membres de la corporació municipal, feligresos i veïns del poble, que ha preparat la visita amb il·lusió. Està previst que l’arquebisbe firme en el llibre d’honor de l’Ajuntament.
L’última vegada que Enrique Benavent va estar a Gavarda va ser com a bisbe auxiliar de València per a celebrar les confirmacions.
Al finalitzar la celebració d’este dissabte, l’arquebisbe descobrirà una placa commemorativa situada en l’interior del temple sobre el centenari, ja que, el febrer de 1926, el papa Pius XI va declarar Sant Vicent com a patró de Gavarda per mitjà d’una butla papal.
