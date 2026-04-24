El Ministeri dona l’orde als ajuntaments per a agilitzar la firma de l’informe de vulnerabilitat
El Ministeri emet una instrucció als treballadors socials per a especificar que l’informe “podrà ser firmat per qualsevol persona que forme part de l’entitat competent en matèria d’assistència social”
Qui ha de firmar el certificat de vulnerabilitat que necessiten alguns migrants per a regularitzar la seua situació? El treballador social? El secretari o interventor d’un ajuntament? Qui certifica? A què s’exposa qui rubrique la seua firma en eixe document? Eixos van ser alguns dels dubtes que el Consell Social de Treball Social li va traslladar al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre el certificat de vulnerabilitat que han de presentar algunes de les persones que volen optar a la regularització extraordinària.
La resposta ja ha arribat i ho ha fet mitjançant una circular en la qual el Ministeri aclarix que qualsevol treballador social d’un ajuntament (o que treballe per a una entitat col·laboradora acreditada en el procés) pot fer-ho amb garanties, ja que “qui certifica la vulnerabilitat és l’entitat (ajuntament o ONG), no la persona que firma”, expliquen des del Col·legi Oficial de Treball Social de la Comunitat Valenciana.
De fet, el Ministeri aclarix qui té potestat de firma de la manera següent: “El certificat o l’informe de vulnerabilitat podrà ser firmat per qualsevol persona que forme part de l’entitat competent en matèria d’assistència social sense perjuí de la potestat organitzativa d’esta”.
Agilitzar el procés
Què significa este aclariment? El Col·legi Oficial de Treball Social de la Comunitat Valenciana explica que la validesa del document “no queda restringida exclusivament a la certificació de perfils professionals habilitats, sinó que les professionals del Treball Social poden informar i firmar en este procés. L’objectiu és garantir la flexibilitat organitzativa”, expliquen des del COTSCV.
I afigen: “L’objectiu és evitar colls de botella i facilitar que les persones sol·licitants puguen aportar la seua documentació dins del termini i en la forma corresponent”.
“El procediment habitual és que el treballador social emet l’informe de vulnerabilitat que certifica el secretari o interventor d’un ajuntament. Amb este aclariment mitjançant la circular emesa, queda clar que el Ministeri flexibilitza el perfil de qui firma, perquè acredita l’entitat, no la persona treballadora”, conclouen.
