Cimera informal de la UE a Xipre
Sánchez planteja a la UE prorrogar els fons europeus i relaxar les regles fiscals per a accelerar la inversió en renovables
El president del Govern defén, davant dels líders europeus, que la inversió en electrificació i renovables és clau per a reforçar la resiliència energètica de la UE
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha proposat a la resta de líders de la Unió Europea ampliar el termini d’execució dels fons europeus Next Generation per a facilitar noves inversions en electrificació, energies renovables i transformació energètica verda. Sánchez ha defés esta proposta a la seua arribada a la segona jornada de la cimera informal de líders europeus que se celebra a Nicòsia (Xipre). El cap de l’executiu ha explicat que Espanya planteja estendre entre sis i dotze mesos el període de vigència d’estos fons, més enllà d’agost de 2026, data inicialment prevista per a la seua finalització.
El president ha subratllat la necessitat que Europa dispose de més recursos per a continuar avançant en l’electrificació de les seues economies i en la transició cap a un model energètic més verd. Al seu juí, esta transformació permetrà reforçar la resiliència de la Unió Europea davant de crisis futures.
“És la lliçó de tots estos xocs energètics derivats de guerres”, ha assenyalat Sánchez abans de l’inici de la reunió de treball dels Vint-i-set. En la cimera, els líders europeus tenen previst abordar les propostes de la Comissió Europea per a fer front als efectes econòmics de la guerra de l’Iran i del tancament de l’estret d’Ormuz.
A més de la pròrroga dels fons de recuperació, Sánchez també ha plantejat obrir un debat sobre una possible flexibilització de les regles fiscals europees per a les inversions vinculades a la transformació energètica. L’objectiu, segons ha defés, seria facilitar que els estats membres puguen continuar destinant recursos a projectes d’electrificació i renovables sense que estes inversions es vegen penalitzades per les restriccions pressupostàries.
El Govern espanyol ha defés en els últims anys la necessitat d’accelerar el desplegament d’energies netes i reforçar les infraestructures elèctriques com a via per a reduir la dependència energètica exterior, millorar la competitivitat de la indústria europea i protegir les economies nacionals davant de noves turbulències en els mercats internacionals de l’energia.
