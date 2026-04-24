Patrimoni
La vela llatina solcarà l’Albufera des de Silla a partir del 30 de maig amb quatre cites
L’Associació de Vela Llatina de Silla presenta un calendari d’exhibicions que busquen preservar la tradició i el patrimoni cultural de l’Albufera
El 30 de maig serà el primer dia del calendari en què les barques de vela llatina tornen a solcar les aigües de l’Albufera des del port de Silla. L’Associació de Vela Llatina de la localitat ha presentat oficialment el cartell dins del marc del XXI Premi Lliga Diputació, una cita que reivindica la tradició i el patrimoni cultural vinculat a la navegació tradicional en l’Albufera. La resta de cites serà el 27 de juny, el 18 de juliol i culminaran l’1 d’agost amb la tradicional Prova del Crist, que tancarà el cicle d’exhibicions previst per a esta temporada en el municipi.
L’acte l’ha inaugurat Santi García Escobar, president de l’Associació de Vela Llatina de Silla, que ha destacat l’esforç col·lectiu de les persones que mantenen viva la tradició de la vela llatina i ha subratllat la importància de continuar transmetent este patrimoni cultural a les noves generacions.
Durant la presentació també ha intervingut el director del Parc Natural de l’Albufera, Nacho Lacomba, que ha fet valdre l’estreta relació entre la vela llatina i l’entorn natural del parc i ha destacat la importància de preservar tant l’ecosistema com les tradicions que formen part de la seua identitat.
Xarrada sobre el petxinot
Un dels moments més destacats ha sigut la intervenció de José Luis Crespo, responsable de conservació de l’Oceanogràfic de València, que ha oferit una xarrada divulgativa sobre la conservació del petxinot (Pinna nobilis), una espècie emblemàtica del Mediterrani actualment en perill crític d’extinció. Durant la seua intervenció ha explicat els treballs que s’estan desenrotllant per a recuperar-la mitjançant programes de conservació, cria en captivitat i protecció d’exemplars supervivents.
L’acte l’ha clausurat Pedro Cuesta, diputat de Turisme i Esports, que ha destacat el valor cultural i turístic de la vela llatina com un element singular del territori i ha subratllat la importància de donar suport a iniciatives que contribuïsquen a conservar les tradicions i a promoure un turisme respectuós amb l’entorn natural.
Han assistit a l’acte els regidors de l’Ajuntament de Silla Felipe García i Amparo Alapont, del PSOE, així com Raúl de Ruiz, de Vox, i Cristina Antón, Inma Gutiérrez i Nacho Ventura, del Partit Popular. També hi ha estat Mercedes García, presidenta de la Federació Cultural Valenciana d’Associacions de Vela Llatina.
Conservar les tradicions
L’organització ha destacat la importància de continuar impulsant iniciatives que contribuïsquen a la conservació de les tradicions i de l’entorn natural, a fi de reforçar el vincle entre cultura, patrimoni i sostenibilitat. Estes exhibicions permetran acostar al públic la navegació tradicional i consolidar la vela llatina com un element viu del patrimoni cultural de Silla.
L’acte l’ha conduït Paula Santana, que ha presentat el cartell dissenyat per Héctor Hostalet i ha donat a conéixer el calendari d’exhibicions que se celebraran a Silla en 2026.
