Burjassot celebra la seua XV Fira de Comerç i Gastronòmica

La iniciativa municipal va reunir més de mig centenar d’establiments comercials, hostalers i de servicis en el parc de la Granja

Algunes de les parades de la Fira de Comerç, dissabte al matí, de Burjassot

Algunes de les parades de la Fira de Comerç, dissabte al matí, de Burjassot / Vicent Ruiz Sancho

Vicent Ruiz Sancho

La ciutat de les sitges va celebrar, este passat cap de setmana —dissabte i diumenge—, en el parc municipal de la Granja, la XV Fira de Comerç i Gastronòmica, amb èxit de participació i afluència de visitants.

Organitzat per l’Ajuntament mitjançant l’empresa pública Cemef, en col·laboració amb l’Associació de Comerciants i Empresaris de Burjassot i el Mercat Municipal de l’Almara, juntament amb el consorci per a la creació d’ocupació Pactem Nord de l’Horta, la Generalitat i Caixa Popular, l’esdeveniment va reunir més de mig centenar d’establiments comercials, hostalers i de servicis.

A més, com a entitats convidades, hi van participar l’associació Amics de les Orquídies de Burjassot (AOB), l’Associació Fibromiàlgia València Nord (Afivan) i l’Aula de Ciència i Educació Ambiental de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre).

A l’obertura de la trobada va concórrer una representació municipal encapçalada per l’alcalde de Burjassot, Rafa García, i la regidora de Comerç, Rosa Coca, en companyia d’agents del teixit associatiu del poble. El primer que van fer a l’arribar al recinte firal va ser visitar cada parada i conversar amb els seus responsables, els mateixos que any rere any —cada dia— fan tot el possible per “continuar alçant la persiana”.

Com en les seues convocatòries anteriors, la Fira del Comerç i Gastronòmica va incloure un ampli ventall de propostes i activitats per a l’esplai de tots els públics a càrrec de diversos col·lectius del municipi. Teatre, música, pintura, esport i tallers, entre altres atraccions, van marcar dos intenses jornades que el paisatge del parc de la Granja —pulmó verd de Burjassot— va acabar de completar.

L’Iran diu que s’han fixat “condicions específiques” per a continuar la negociació amb els EUA

L’Aemet pronostica que el pont festiu de maig estarà marcat a València per les pluges

El camp valencià se cita en els IV Premis Agricultura de Levante-EMV

Sánchez posiciona Espanya com una “aposta segura” per a la inversió davant de la incertesa geopolítica

Catorze investigats per desordes públics, amenaces i càntics racistes a Alginet

Burjassot celebra la seua XV Fira de Comerç i Gastronòmica

Burjassot celebra la seua XV Fira de Comerç i Gastronòmica
