IV Premis Agricultura
El camp valencià se cita en els IV Premis Agricultura de Levante-EMV
Empreses líders i projectes emergents seran reconeguts este dimarts, 28 d’abril, en una trobada que posa el focus en la innovació, la sostenibilitat i el futur del sector agrari
L’agricultura valenciana tornarà a vestir-se de gala este pròxim dimarts, 28 d’abril, amb motiu de la quarta edició dels Premis Agricultura de Levante-EMV, una cita ja consolidada en el calendari del sector que reconeix l’esforç, la innovació i el compromís d’empreses i professionals clau en el desenrotllament del camp valencià. L’acte tindrà lloc a partir de les 09:30 hores en la seu de Cajamar i reunirà representants institucionals, entitats agràries i protagonistes d’un sector estratègic per a l’economia autonòmica.
Impulsats per Levante-EMV, amb l’impuls de Cajamar i la col·laboració de la Generalitat Valenciana, Patatas Aguilar i Anecoop, estos guardons van nàixer amb l’objectiu de fer valdre el paper fonamental que exercix l’agricultura en la vertebració del territori, la sostenibilitat ambiental i la generació d’ocupació. En un context marcat pels desafiaments climàtics, la pressió dels mercats i la necessitat d’adaptació constant, els premis reivindiquen exemples d’èxit que servixen de referència per al conjunt del sector.
La jornada comptarà amb la participació institucional del conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, així com del director territorial de Cajamar a València, Jesús García. La inauguració serà a càrrec del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, que donarà la benvinguda als assistents en un acte que combinarà reconeixement, reflexió i posada en comú d’experiències.
A més, la trobada es perfila com un espai de diàleg en el qual s’abordaran alguns dels principals reptes que afronta el sector agrari valencià, des de la gestió de l’aigua fins a la rendibilitat de les explotacions, passant per la digitalització i el relleu generacional. La presència d’empreses capdavanteres i representants institucionals permetrà intercanviar visions i reforçar la cooperació publicoprivada en un moment clau per al futur del camp.
Set empreses guardonades
En esta edició, el jurat ha distingit trajectòries i projectes que reflectixen la diversitat i fortalesa del teixit agroalimentari valencià. En la categoria de trajectòria, el premi s’ha concedit ex aequo a Patatas Aguilar i Vicky Foods, dos referents que simbolitzen l’evolució del sector des de models tradicionals cap a estructures empresarials modernes, sense perdre les seues arrels. Les dos firmes representen dècades de treball, adaptació i creixement sostingut.
El guardó en la categoria de sostenibilitat ha recaigut en Vegamar, exemple de com la viticultura pot avançar de la mà del respecte mediambiental, l’eficiència en l’ús de recursos i l’aposta per pràctiques responsables. En un moment en el qual la sostenibilitat és més que una opció, iniciatives com esta marquen el camí a seguir.
Per la seua banda, Valgenetics ha sigut reconeguda en la categoria d’igualtat, posant en relleu la importància d’integrar polítiques inclusives i d’equitat en l’àmbit científic i agrícola. La visibilització del talent femení i la promoció d’entorns laborals igualitaris es consoliden com a pilars essencials per al futur del sector.
En l’àmbit de la innovació, el premi ha sigut per a GCM, la labor en investigació i desenrotllament de la qual evidencia el pes creixent de la biotecnologia i la millora genètica en l’agricultura actual. L’aposta pel coneixement i la transferència tecnològica es confirma com una ferramenta imprescindible per a guanyar competitivitat.
La categoria d’internacionalització ha distingit Motilla, una empresa que ha sabut expandir la seua activitat més enllà de les fronteres nacionals i que ha portat el producte valencià a mercats internacionals, fet que reforça la imatge de qualitat associada al sector citrícola.
Finalment, el reconeixement a empresa emergent ha sigut per a Karat Foods, un projecte jove que reflectix el dinamisme i la capacitat emprenedora de les noves generacions. La seua proposta evidencia que la innovació també naix d’iniciatives incipients que aporten noves idees i models de negoci.
Amb este elenc de premiats, la quarta edició dels Premis Agricultura organitzats per Levante-EMV reafirma la seua vocació de reconéixer no només l’èxit empresarial, sinó també els valors que sustenten el present i el futur del camp valencià: esforç, innovació, sostenibilitat i igualtat. La cita d’este dimarts tornarà a situar l’agricultura en el centre del debat i posarà rostre als qui, dia a dia, treballen per a mantindre viu un dels sectors més essencials de la Comunitat Valenciana.
