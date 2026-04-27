Catorze investigats per desordes públics, amenaces i càntics racistes a Alginet
La Guàrdia Civil ha investigat catorze hòmens per prendre diversos carrers d’Alginet, colpejar mobiliari públic i fer amenaces i càntics racistes. En els fets està implicat també un menor de 13 anys que resulta inimputable penalment.
Els fets van tindre lloc el gener de 2026, quan components de Guàrdia Civil i Policia Local d’Alginet van trobar un grup de persones amb passamuntanyes en els voltants de l’estació del metro d’eixa localitat de la Ribera Alta. Algunes d’estes persones portaven bats i d’altres colpejaven el mobiliari urbà mentres emetien amenaces de mort i expressions d’odi al col·lectiu àrab. A més, cridaven pel carrer i llançaven artefactes pirotècnics de gran potència, segons ha informat la Comandància de la Guàrdia Civil i la Policia Local en un comunicat conjunt.
Si bé van actuar conjuntament, els encaputxats van fugir de manera dispersa, però la labor policial va aconseguir identificar in situ una part dels autors, i el posterior visionat d’imatges de seguretat va permetre identificar-ne molts altres. Es van confiscar dos bats de beisbol.
En total, s’ha identificat quinze persones en dies posteriors als fets. Cinc d’elles menors d’edat (un d’ells menor de 13 anys i, per tant, inimputable). Es tracta d’hòmens espanyols d’entre 40 i 13 anys. Se’ls imputa un delicte de promoció i incitació pública a l’odi i un altre de desordes públics.
La investigació l’han duta a terme agents del Lloc Principal de Carlet. Les diligències van ser entregades a la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal de Carlet en funcions de guàrdia i a la Fiscalia de Menors.
