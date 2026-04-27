Com inscriure’s per a veure el castell del Dia de la Mare des del balcó de l’ajuntament de València
Dos-centes persones veuran la disparada del 2 de maig en “zona VIP”
L’Ajuntament de València acaba d’obrir la inscripció per a participar en el sorteig per a assistir, de manera gratuïta, al balcó de la mascletà. En este cas, per a presenciar l’espectacle protècnic nocturn que tindrà lloc el dissabte 2 de maig, a les 21 hores, amb motiu del Dia de la Mare. És la data triada per a recuperar la disparada que no va poder celebrar-se en les passades Falles per alerta meteorològica. Es tracta, en esta ocasió, de l’única disparada no celebrada durant el cicle, la prevista per Pirotecnia Zaragozana, tenint en compte que, en el curs 2026, la meteorologia va ser bastant més benèvola que l’any anterior, en el qual va haver-hi fins a tres disparades ajornades.
El sorteig beneficiarà dos-centes persones. 52 d’elles pujaran al balcó municipal. Eixe dia, i a eixa hora, hi ha prou lloc per a contemplar un castell, tenint en compte que no hi ha convidats municipals ni és jornada laboral. I 148 persones més el podran veure a peu de carrer, en la zona delimitada. Es tracta d’un espai cada vegada més assenyalat, una espècie de “llotja B” que, per a no pocs, és fins i tot millor que el balcó per a poder contemplar la disparada a peu de terra i amb bona visibilitat.
Els participants només poden ser persones empadronades a València. Això sol generar, en el sorteig de Falles, una crítica molt recurrent, però l’argument sempre és el mateix: és un acte municipal, convocat per una entitat municipal, i a qui cal beneficiar és als ciutadans del municipi. De fet, abans de dur a terme el sorteig, es du a terme una “neteja” de totes aquelles persones que no estan empadronades en el Cap i Casal.
Fes clic ací per a inscriure’t
El termini d’inscripció romandrà obert des del dilluns 27 d’abril a les 00:00 hores fins al dimarts 28 d’abril a les 23:59 hores i el sorteig tindrà lloc el dimecres 29 d’abril.
Les persones agraciades seran les persones que s’han inscrit en el sorteig —eixa entrada és personal i intransferible— i la segona serà per a un acompanyant de la seua elecció —ací sí que pot assistir algú que no estiga empadronat en la ciutat—. Des de l’Ajuntament s’ha suggerit que, en la mesura que siga possible, l’assistència siga de mares. De fet, esta disparada ja es va celebrar l’any passat, però en versió vespertina, i María José Catalá va convidar i va fer un xicotet obsequi a les mares de les falleres majors i corts d’honor.
La disparada es passa a versió nocturna precisament per a evitar que els venedors de flors puguen veure’s afectats per les restriccions que suposa el perimetratge de la plaça durant les hores prèvies.
