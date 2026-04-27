L’Aemet pronostica que el pont festiu de maig estarà marcat a València per les pluges
L’inici del mes de maig, amb el pont festiu, estarà condicionat pel paraigua, especialment des de divendres i durant bona part del cap de setmana
J. Roch
Les pluges i tempestes tornaran a tindre presència esta setmana en l’oratge de València, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). De l’augment de les temperatures màximes es passarà a cels coberts i ruixats acompanyats de tempestes que poden ser localment fortes a València. Així que l’inici del mes de maig, amb el seu pont festiu a València, estarà condicionat pel paraigua, especialment des de divendres i durant bona part del cap de setmana.
Sobretot perquè a partir de divendres, València entrarà en una situació més inestable després d’augmentar molt la nuvolositat, canviar el patró de vent i probablement arriba aire més humit des del Mediterrani.
Les pluges
La probabilitat de precipitació passarà de valors molt baixos (com 0 %, 5 % o 15 %) a un 95 % divendres i 75 % el cap de setmana. Això indica un canvi de massa d’aire, d’una situació seca i estable a una altra de més humida i inestable.
Més en concret, dimarts hi haurà un ambient semblant al d’este dilluns, amb temperatures entre 12 i 23 graus. Serà un dia solejat, sense pluja prevista, amb un poc més de núvol a la vesprada.
A partir de dimecres, l’oratge canviarà, encara que les temperatures pujaran a la nit, amb fins a 15 graus de temperatura mínima. Les diürnes seguiran amb valors entre els 21 i 28 °C. El vent serà de fluix a moderat amb brises costaneres i ja hi haurà més intervals nuvolosos, si bé encara amb poca probabilitat de precipitació, entre el 5 % i el 15 %.
Dijous augmentaran els núvols i la probabilitat de pluja a la vesprada-nit fins al 25 %. Serà el dia més càlid, amb 25 graus de temperatura.
El cap de setmana
València es prepara per a un canvi clar d’oratge a partir del divendres 1, jornada en la qual l’estabilitat dels dies anteriors donarà pas a un escenari molt més humit i inestable. Segons la previsió, la probabilitat de precipitació arribarà al 95 %, per la qual cosa s’espera una jornada marcada per cels coberts i pluges probables en diferents moments del dia.
Les temperatures, però, es mantindran suaus, amb valors previstos entre els 18 i els 22 °C, de manera que el descens no serà especialment acusat malgrat l’empitjorament meteorològic.
La inestabilitat continuarà el cap de setmana. Tant el dissabte 2 com el diumenge 3 presenten una probabilitat de pluja del 75 %, la qual cosa apunta a dos jornades amb ambient variable, presència abundant de nuvolositat i precipitacions probables. Les màximes seguiran entorn dels 22 °C, amb un ambient que es mantindrà temperat malgrat l’arribada de les pluges.
