Guerra a l’Iran
L’Iran diu que s’han fixat “condicions específiques” per a continuar la negociació amb els EUA
Abbas Araghchi, cap de la diplomàcia iraniana, va abandonar dissabte Islamabad després de mantindre una jornada llarga de reunions amb altes autoritats militars i civils pakistaneses
EFE
El ministre d’Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha afirmat este dilluns que la visita d’este cap de setmana a Islamabad ha sigut “molt bona” i que s’han revisat les “condicions específiques” sota les quals “poden continuar les negociacions entre l’Iran i els Estats Units”. Segons l’agència iraniana IRNA, el cap de la diplomàcia persa, que es troba ja a Sant Petersburg, va dir que les condicions de Teheran per a les negociacions “són molt importants”.
Araghchi, que va arribar a Rússia després de passar per Oman i el Pakistan este cap de setmana, ha afirmat també que “la reunió de hui (amb el president rus, Vladímir Putin) serà una bona oportunitat per a discutir l’evolució de la guerra i revisar la situació actual”. Rússia és, juntament amb la Xina, un dels principals aliats de l’Iran.
El cap de la diplomàcia iraniana va abandonar este dissabte Islamabad després de mantindre una jornada llarga de reunions amb altes autoritats militars i civils pakistaneses sense esperar l’arribada dels enviats del Govern dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, que, en principi, havien anunciat el seu viatge a la capital del Pakistan per a eixe dia.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar este dissabte que representants iranians havien fet una nova oferta de negociació a penes deu minuts després que ell ordenara cancel·lar el viatge dels seus enviats especials a Islamabad per a entaular diàleg amb Teheran.
Segons el portal Axios, l’Iran ha presentat als Estats Units una nova proposta de negociació per a reobrir l’estret d’Ormuz i posar fi a la guerra i alhora posposar les negociacions sobre el programa nuclear de Teheran per a més avant. El mitjà digital cita un funcionari estatunidenc i dos fonts anònimes més amb coneixement de l’assumpte. D’acord amb el funcionari, Trump té previst estudiar, dilluns, amb el seu equip, l’actual estancament en les negociacions i els possibles passos a seguir.
L’oferta planteja que l’alto el foc s’estendria per un període llarg o que les dos parts acordarien la fi definitiva de la guerra i que les negociacions nuclears començarien posteriorment, una vegada obert l’estret i alçat el bloqueig que ha implementat Washington sobre tots els vaixells que tracten d’arribar o eixir de ports iranians, segons Axios.
En una entrevista oferida hui a Fox News, Trump ha donat a entendre que vol continuar amb el bloqueig naval que està asfixiant les exportacions de petroli de l’Iran, amb l’esperança que això obligue Teheran a cedir en les pròximes setmanes.
