Reconstrucció
Les ajudes a les víctimes de la dana es començaran a resoldre “immediatament” a partir del 25 de maig
Així ho ha defés el comissionat del Consell per a la reconstrucció després de la dana en la seua compareixença en la Comissió de Medi Ambient de les Corts
Les ajudes als familiars de víctimes mortals de la dana del 29 d’octubre de 2024 no han començat a pagar-se perquè l’orde establix que ho faran quan acabe el termini de sol·licitud. Serà, per tant, a partir del 25 de maig, quan acabe el termini de presentació de sol·licituds. Llavors començaran a resoldre’s i eixe procés es farà “amb caràcter immediat”, segons ha assegurat el comissionat del Consell per a la reconstrucció després de la dana, Raúl Mérida.
Ho ha dit en la seua compareixença en la Comissió de Medi Ambient de les Corts, en la qual ha desgranat les actuacions de reconstrucció, ha actualitzat l’estat del Pla Endavant i ha detallat la magnitud de l’afecció de la dana a infraestructures, persones, empreses i teixit social.
Sobre les indemnitzacions als familiars de víctimes mortals de la riuada, ha dit que començaran a resoldre’s a partir del 25 de maig “amb caràcter immediat” i ha promés que l’Administració autonòmica estarà pendent que no hi haja “ni un retard en cap d’estes”: “Els terminis s’acurtaran”. Ho ha especificat després que les associacions de víctimes de la dana hagen criticat les “excuses” de la Generalitat pels retards en el pagament de les indemnitzacions a les famílies dels morts.
Fins a 80.000 euros per beneficiari
En declaracions abans de la Comissió, ha explicat que el Consell va establir un termini de tres mesos perquè les famílies de les víctimes les demanaren, “perquè, efectivament, era necessari que el major nombre possible de persones pogueren accedir a estes”. “Necessitaven un temps, més encara tractant-se de persones que han patit un ‘xoc’ important com pot ser la pèrdua d’un familiar”, ha assenyalat el comissionat, que ha precisat que el 25 de maig acabarà el termini per a sol·licitar les ajudes. “I ja tenim molt avançada la resolució”, ha avançat.
En concret, ha desgranat que les ajudes directes inclouen 25 milions d’euros per a víctimes i famílies de persones mortes, fins a 80.000 euros per beneficiari. Ja hi ha en tramitació 370 expedients.
Suscríbete para seguir leyendo
