FÒRUM INVEST IN SPAIN SUMMIT
Sánchez posiciona Espanya com una “aposta segura” per a la inversió davant de la incertesa geopolítica
El president del Govern ha anunciat, durant la seua intervenció, l’adjudicació de 500 milions d’euros a 18 projectes del PERTE per a la descarbonització
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha definit Espanya com una “aposta segura” per als inversors estrangers, un far d’estabilitat davant de la incertesa geopolítica que assota el món.
“Sempre que em reunisc amb inversors em faig la mateixa pregunta: per què no invertixen ací els que no ho fan encara? Espanya és el millor company de viatge en temps turbulents”, ha assegurat el president del Govern.
Sánchez ha pronunciat estes paraules en la inauguració de la segona edició de l’Invest in Spain Summit, un fòrum econòmic i inversor celebrat este dilluns en el Teatre Reial de Madrid. Esta trobada, que es clausurarà amb la intervenció del rei Felip VI, busca, en paraules de l’executiu, reforçar la inversió estrangera directa a Espanya i impulsar aliances d’inversió en sectors estratègics com la defensa, la indústria o les telecomunicacions.
El vicepresident i ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha oferit un breu discurs abans de la intervenció de Sánchez. El titular d’Economia ha emprat una anècdota històrica sobre el Premi Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, per a posar un exemple de la preparació d’Espanya davant del futur. “Anticipació, sentit de la direcció clara i un treball incansable per a fer passar les coses. Així es prepara Espanya”, ha destacat Cuerpo.
4.400 milions d’euros
Com a resultat de la primera edició, celebrada l’any passat i que es va veure interrompuda per l’apagada, es van mobilitzar més de 4.400 milions d’euros en projectes d’inversió a Espanya, que, al seu torn, van generar més de 4.500 ocupacions. D’esta manera, Sánchez busca repetir enguany la mateixa fórmula, en un context econòmic incert a causa de la guerra de l’Iran, amb els costos encara a l’alça.
L’edició present propiciarà, així, reunions entre el Govern i 75 inversors estrangers procedents de 25 països, tal com destaquen fonts governamentals. D’estes companyies, com assenyala Economia, la majoria ja compta amb una presència consolidada a Espanya, per la qual cosa el fòrum es presenta com una oportunitat d’aprofundir en la seua relació econòmica amb el nostre país.
170 reunions
Arran de la trobada se celebraran més de 170 reunions bilaterals entre les empreses i els membres dels diferents rams del Govern, amb l’objectiu de potenciar la inversió en el nostre país en un moment clarament marcat per la incertesa geopolítica i comercial.
Tal com ha revelat l’executiu, de les 75 empreses que acudiran al fòrum, 19 procedixen dels EUA. Malgrat la postura comercial de caràcter caòtic que exhibix la potència governada per Donald Trump, els EUA continuen sent el principal inversor estranger a Espanya. Segons les dades de 2024, el país va invertir més de 8.146 milions d’euros a Espanya, amb el Regne Unit, amb 3.693 milions, en segona posició.
No obstant això, al fòrum acudiran companyies procedents del Regne Unit, Suïssa, el Japó, l’Índia, Alemanya, França, Itàlia o la Xina, una potència comercial absoluta amb la qual Espanya exhibix cada vegada millors relacions, a la vista de l’últim viatge de Pedro Sánchez a Pequín per a reunir-se amb el president del país, Xi Jinping, fa escasses setmanes.
