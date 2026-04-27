Xeraco es convertix en la capital de l’esmorzar i el cremaet
Després de l’èxit de les edicions anteriors, la jornada busca congregar centenars de persones el pròxim 1 de maig
Ainhoa Ferrando
Xeraco celebrarà el gran esmorzar popular este divendres 1 de maig a les 9:30 h. La iniciativa està emmarcada dins del Fiescrem —la Fira de l’Esmorzar i el Cremaet— i naix amb la finalitat de congregar el màxim nombre de persones possibles i convertir esta jornada en un verdader punt de trobada per als aficionats d’esta celebració. La iniciativa pretén fer gaudir d’una experiència que combina tradició, gastronomia i diversió.
Després de l’èxit de les edicions anteriors, la ciutat es prepara per a acollir la quinta edició de la fira orientada a l’esmorzar valencià. Els participants podran gaudir d’una torrà, gasto, dos begudes i cremaet, tot això acompanyat per l’animació de la xaranga Siuem Xeresa, que posarà música i ritme des de primera hora.
Per a seguir amb la programació, la jornada continuarà amb un tardeo animat a càrrec de l’orquestra La Pato i DJ partir de les 12:30 h per a donar el toc musical a esta jornada festiva.
Des de l’organització conviden a tothom a gaudir d’esta experiència que mescla cultura i gastronomia i informen que la gent que vulga apuntar-se reserve la seua plaça amb antelació.
El certamen ja va demostrar el seu gran acolliment en l’anterior edició, quan va comptar amb l’assistència de 2.000 persones. La programació es va centrar en dos categories: la tradicional i la creativa. En cada una van participar cinc bars de la Comunitat Valenciana, seleccionats a través de la Ruta dels Esmorzars.
A més de promoure el teixit comercial, la iniciativa també va comptar amb activitats complementàries per a tots els públics per a reafirmar el seu compromís amb la cultura i la gastronomia local. Tots els fons recaptats van ser destinats a l’Associació Valenciana de Lluita contra l’ELA.
Suscríbete para seguir leyendo
