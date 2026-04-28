Calp destina 120.146 euros a les ajudes de transport d’estudiants que es formen fora del poble
249 estudiants calpins s’han beneficiat d’estes ajudes de transport
Els estudiants calpins començaran a rebre, les pròximes setmanes, les ajudes per a sufragar els gastos de transport dels estudis cursats fora del municipi. Un total de 249 estudiants s’han beneficiat d’estes ajudes a les quals l’Ajuntament de Calp ha destinat un import total de 120.146 euros. La xifra més alta concedida fins ara per a esta línia d’ajudes.
Estes ajudes pretenen contribuir a sufragar part dels gastos de transport als estudiants que hagen estat matriculats durant el curs escolar de la convocatòria en un centre educatiu d’ensenyança pública, ensenyança privada concertada o ensenyança privada situats fora del municipi.
Per a sol·licitar les ajudes, els interessats havien d’estar empadronats a Calp amb un mínim de dos anys d’antiguitat, estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, presentar la sol·licitud i la resta de documentació corresponent dins del termini i en la forma corresponent i haver superat el 50 % de les assignatures matriculades.
El desglossament de les ajudes
Les ajudes varien en funció de la distància del centre. Així, l’import màxim de les ajudes en el cas de Formació Professional de grau mitjà o superior és de fins a 264 € si la distància és inferior a 20 quilòmetres, i fins a 396 € si és superior a 20 quilòmetres; per a ensenyances artístiques professionals, fins a 264 euros si la distància és inferior a 20 km i fins a 396 euros si és superior a 20 km, i per a les ensenyances artístiques superiors, fins a 396 euros si la distància és inferior a 20 km i fins a 528 euros si és superior a 20 km.
En el cas de les ensenyances universitàries de grau, màster i doctorat, fins a 396 € si la distància és inferior a 20 km, i fins a 528 euros si és superior a 20 km, i, per a ensenyances universitàries a distància UNED i en línia, 198 €.
Un total de 25 estudiants han quedat exclosos per motius com presentació de la documentació fora de temps, no estar empadronats a Calp, no haver superat el 50 % d’assignatures aprovades o no cursar en centres reconeguts pel Ministeri d’Educació.
