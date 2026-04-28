Compromís denuncia que la música valenciana “torna a ser marginada en la Gran Fira”
Acusen l’equip de govern de no incloure grups ni actuacions en valencià en el programa de festejos
El Grup Municipal Compromís està criticant, des que va tornar a l’oposició, la fugida de música valenciana en determinats esdeveniments festius. I si n’hi ha un en el qual insistixen especialment, eixe és el de la Gran Fira de València. Tant els concerts, els grans espectacles, com els xicotets: les actuacions que es desenrotllen a menor escala, especialment en el cicle “Barris i pedanies” (el que ells anomenaven Correfira) i la Gran Nit de Juliol, a la qual cosa cal afegir la denominació mateixa de l’esdeveniment, castellanitzada excepte pel que fa a l’àrea de Falles.
Segons l’expedient de contractació, el regidor Pere Fuset ha anunciat que denunciarà davant del Síndic de Greuges “la nova discriminació al valencià en la programació”, perquè, “per tercera vegada”, el Govern municipal “exclou el valencià de la programació cultural i festiva de la Gran Fira, incomplint les lleis i els advertiments jurídics interns”.
“És més fàcil escoltar valencià a Albacete”
Fuset ha assenyalat que la marginació del valencià és un patró consolidat des de l’inici del mandat de PP i Vox, per a després ironitzar que “és més fàcil escoltar valencià en la Fira d’Albacete, a on l’any passat ja van actuar grups en valencià, que en la Gran Fira; s’ha tornat a censurar el valencià de la programació de manera conscient i reiterada”.
Compromís recorda que la programació ja aprovada per a enguany —97 activitats que inclouen els concerts de Vivers, les activitats en els barris i en els Jardins del Palau— evidencia una presència “marginal” del valencià, “contrària a la normativa vigent i als criteris jurídics de l’Ajuntament de València”, extensible a la cartelleria. “Malgrat els advertiments dels tribunals, el Govern de María José Catalá ni rectifica ni corregix per a complir les lleis”.
Espectacles dobles a la vesprada i la nit
El programa d’estos caps de setmana el conformen un espectacle vespertí infantil i un altre nocturn per a majors. El programa inclou, per exemple, musicals infantils (Trotamundos, Hércules, Mary Poppins) i artistes com Oscar Tramoyeres, Miki Dakai, Javier Vila, DJ Borja Navarro, Piter Pardo, etcètera. En la Gran Nit hi ha anunciats espectacles de circ, Orquesta Máxima o tributs a Whitney Houston o La Oreja de Van Gogh.
També apunta que el regidor de Falles, Santiago Ballester (PP), com a responsable de la programació en els Jardins del Palau, “també reproduïx el mateix patró d’exclusió del valencià”, encara que, en este cas, la programació és molt similar a la que feia Compromís, amb la cita habitual del Duo Brillantina els dimarts per a les persones majors, o els tributs, encara que la participació local inclou només un festival de folklore i un concert de la Colla de Tabal i Dolçaina de la JCF, a part dels habituals actes fallers.
Suscríbete para seguir leyendo
