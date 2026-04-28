El Govern injecta 1.300 milions més al Consell per la dana i eximix de tributar les ajudes de Càritas als afectats
El Consell de Ministres tira avant diverses mesures per a compensar les víctimes del 29-O i torna a portar al Congrés el préstec que va tombar el PP
Arcadi España s’estrena amb un baló d’oxigen també als alcaldes amb l’aprovació que els gastos de la dana no es comptabilitzaran a l’efecte del compliment de les regles fiscals
El Consell de Ministres ha aprovat, este matí, un paquet de mesures de suport a la Comunitat Valenciana vinculades als efectes de la dana del 29 d’octubre de 2024. Una d’estes mesures és una de les reivindicacions més urgents de la Generalitat que tenia sobre la taula el nou ministre valencià d’Hisenda, Arcadi España: l’activació del crèdit de 1.300 milions per a fer front a inversions relatives a la dana.
El reial decret llei que s’ha aprovat inclou diverses mesures que perseveren en les ajudes aprovades per la DANA de València entre el 28 d’octubre i el 4 de novembre de 2024. En este sentit, s’inclou una habilitació per a establir per a l’any 2026 una línia específica dins dels mecanismes extraordinaris de finançament per a gastos vinculats a la dana.
Esta mesura, que permetrà finançar uns 1.300 milions enguany per a la Comunitat Valenciana, ja es va incloure en un reial decret llei aprovat el mes de desembre, però va ser rebutjat en el Congrés dels Diputats, amb el vot en contra del PP. Ara es torna a incloure i el ministre d’Hisenda, Arcadi España, ha demanat sensibilitat al PP perquè esta vegada sí que puga tirar avant.
De fet, esta línia de finançament ja es va habilitar en els anys 2024 i 2025, quan es van assignar 3.064 milions a la Comunitat Valenciana, dels quals es van utilitzar 1.600 milions. En 2024 van ser 700 milions i quasi 2.400 més en 2025, amb càrrec al FLA.
Baló d’oxigen als ajuntaments dana
En esta línia, atenent també la petició dels ajuntaments, el Ministeri d’Hisenda establix que els gastos derivats de la dana no es comptabilitzaran a l’efecte del compliment de les regles fiscals. És a dir, eixos gastos no computaran en el que s’establix per la Llei d’estabilitat, ni s’exigirà a eixos ajuntaments l’elaboració de plans economicofinancers. Ja s’han transferit 1.700 milions als municipis afectats.
El ministre d’Hisenda, Arcadi España, ha participat, este matí, per primera vegada, en la roda de premsa del Consell de Ministres, en la qual ha presentat estes mesures, juntament amb el vicepresident d’Economia. “Qualsevol política pública ha de tindre les víctimes en el centre. És un deure moral d’un govern decent. La política tributària ha de ser útil i sensible”, ha dit.
Entre les diferents mesures vinculades a la dana, el Govern aprova hui l’exempció de les ajudes concedides als afectats perquè no tributen en IRPF. No només les del Govern. També les que van concedir organitzacions sense ànim de lucre, que també havien de tributar en la renda. Es tracta d’ajudes com les de Càritas, Creu Roja o altres ONG, que complementen l’acció pública.
El ministre España es va reunir personalment amb responsables d’esta organització a la Comunitat Valenciana i van pactar incloure l’exempció fiscal. L’objectiu d’esta mesura és equiparar el tractament tributari d’estes donacions respecte al de les ajudes concedides per les empreses als seus treballadors i familiars afectats per esta catàstrofe, que ja estaven exemptes.
Sobre Càritas, cal recordar que l’organització ha tractat amb prop de 22.000 afectats, i ha aportat 31,1 milions d’euros en línies com ajudes bàsiques, danys a les vivendes de 2.389 afectats tant en rehabilitació de vivenda com ajudes al lloguer per a aquells que no podien tornar a casa, o 11 milions per a donar suport a la recuperació de quasi 500 negocis.
Exempció que seguirà en 2026
En la mateixa línia, el reial decret llei confirma que les ajudes per als afectats de la dana que va donar la Comunitat Valenciana estan exemptes de tributació en l’IRPF, una mesura que ja s’inclou en el reial decret llei que no va ser convalidat el mes de gener passat. Així i tot, per via interpretativa, l’Agència Tributària va aclarir que estes ajudes no tributaven en la campanya de la renda 2025 que està actualment en vigor. El reial decret llei reforça la seguretat jurídica i garantix que eixa exempció es mantindrà també per a l’any 2026.
