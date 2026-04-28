La videoanàlisi d’Isabel Olmos
Isabel Olmos: “La sentència contra els macrofestivals obri un escenari nou en l’àrea metropolitana”
Redacció Levante-EMV
La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, advertix que la sentència judicial que prohibix els macrofestivals de música en la ciutat de València pot tindre conseqüències directes en el conjunt de l’àrea metropolitana. Segons assenyala, la resolució té “tota l’aparença de modificar el panorama musical també en els municipis de l’àrea metropolitana”.
Olmos recorda que la Comunitat Valenciana és “un escenari constant de música, esdeveniments i festivals durant tot l’estiu”, però considera que la possible arribada de grans cites musicals a municipis com Torrent suposa un canvi rellevant. En este sentit, apunta que el fet que ciutats de l’entorn metropolità puguen acollir festivals de gran format “modifica molt el panorama musical i també metropolità”.
La periodista situa Torrent com un dels municipis millor posicionats per a rebre esta classe d’esdeveniments, al tractar-se d’una ciutat “molt ben comunicada per metro” i amb “grans espais que poden acollir festivals i esdeveniments”. A partir d’ací, planteja si la comarca de l’Horta pot convertir-se en “un nou escenari per a acollir esdeveniments, activitats culturals i concentracions musicals i teatrals de gran escala”.
No obstant això, Olmos subratlla que esta nova situació també obri importants reptes organitzatius. Al seu juí, qualsevol aposta per traslladar macroesdeveniments a municipis que fins ara no estan habituats a esta mena de concentracions requerirà “molt bona planificació, molt bona organització” i capacitat suficient per a atendre l’arribada massiva de públic.
La subdirectora de Levante-EMV insistix especialment en la importància de la mobilitat, l’hostaleria i l’allotjament. La nova situació metropolitana, afirma, està “molt condicionada per la mobilitat”, per la qual cosa els ajuntaments que aspiren a acollir grans festivals hauran de preveure amb detall com absorbir eixe impacte.
Olmos conclou que la sentència obri “un interrogant molt interessant” sobre el futur dels festivals en l’àrea metropolitana de València. I deixa en l’aire una de les grans incògnites del calendari musical: el futur del Festival de les Arts. “Esta és una terra de festivals i caldrà veure com acaba tot això amb eixe gran interrogant que és el Festival de les Arts. A on anirà?”, es pregunta.
