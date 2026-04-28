Tribunals
La jutgessa de la dana ajorna la testifical de Mazón
La magistrada esperarà que l’Audiència Provincial resolga el recurs de l’expresident, que demana personar-se amb les garanties d’un “preinvestigat” o que s’anul·len les diligències contra ell
La magistrada del jutjat de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordat, este dimarts, ajornar la declaració testifical de l’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, fins que l’Audiència Provincial de València resolga el recurs d’apel·lació interposat per la seua representació legal, en el qual sol·licita personar-se en la causa amb la figura de “preinvestigat”. La jutgessa adopta esta decisió, segons arreplega la resolució, “per tal de respectar el pronunciament de l’Audiència Provincial de València”.
La interlocutòria, datada este 28 d’abril, recorda que la instructora ja havia acordat la declaració testifical de Mazón mitjançant resolució de 24 de març, condicionant llavors l’assenyalament al fet que quedara ferm l’acte del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que, amb data de 16 de març, rebutjava obrir una investigació contra l’aforat. L’alt tribunal valencià va confirmar eixa decisió este dilluns al desestimar el recurs de súplica interposat contra aquella resolució.
En l’interval entre les dos decisions del TSJCV, l’expresident va sol·licitar, el 29 de març, personar-se en la causa amb els drets reconeguts a un investigat. La jutgessa va denegar eixa petició el 31 de març al considerar que els drets aparellats a esta condició —entre els quals hi ha el de guardar silenci o no contestar a les preguntes que se li formulen— resulten “del tot incompatibles” amb l’obligació de dir la veritat que pesa sobre un testimoni, sota prevenció d’incórrer en un delicte de fals testimoniatge. Mazón va recórrer en apel·lació contra eixa interlocutòria davant de l’Audiència Provincial.
En el seu raonament jurídic, la magistrada precisa que l’acusació popular AVA, malgrat haver-se oposat inicialment a l’exposició raonada davant del TSJCV, ha secundat ara en apel·lació la personació de l’expresident, encara que sense concretar quins fets delictius pretén imputar-li. La representació mateixa de Mazón, per la seua banda, tampoc ha especificat de quins fets podria ser informat el seu client com a investigat, atés que en el seu escrit s’acollia plenament a la primera interlocutòria de l’alt tribunal, que descartava indicis tant de comissió per omissió com d’acció.
Al marge de l’assenyalament de la testifical, Ruiz Tobarra ha acordat també requerir personalment Mazón perquè aporte de manera voluntària el seu llistat de telefonades entrants i ixents del 29 d’octubre, així com els seus missatges de WhatsApp o altres aplicacions de missatgeria d’eixa data relacionats amb l’emergència. L’expresident disposa d’un termini de cinc dies per a fer-ho. La magistrada distingix esta comunicació de la resta de la resolució a l’assenyalar que la voluntarietat de l’aportació la situa al marge de qualsevol condicionament processal.
