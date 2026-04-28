Les obres del Nou Mestalla obliguen a tancar al trànsit una part de l’avinguda Corts Valencianes
El València CF continua amb la construcció del Nou Mestalla i tanca una via de servici per a avançar en la col·locació dels pilars de la coberta
La construcció del Nou Mestalla continua avançant segons el calendari previst pel València CF, que manté la vista posada a inaugurar l’estadi en l’estiu de 2027. Els treballs són visibles nit i dia, i, precisament, este dilluns, una de les vies confrontants s’ha tallat al trànsit per a facilitar els treballs.
Així, els operaris procedien, este dilluns a la vesprada, al tancament al trànsit rodat de la via de servici de Corts Valencianes apegada al futur estadi. En concret en el tram comprés entre el carrer Amics del Corpus i la rotonda coronada per la Dama Ibèrica.
El passat 15 d’abril, el club assegurava que s’havien col·locat 30 dels 50 pilars estructurals previstos per a sustentar la futura coberta. I precisament la façana del Nou Mestalla que dona a la via de servici tancada al trànsit és la que, de moment, no té alçats estos pilars, per la qual cosa s’espera la presència de maquinària pesant en l’entorn per a esta instal·lació.
La coberta tindrà un pes pròxim a les 4.800 tones i es recolzarà en 50 pilars d’acer S355, un material d’alta resistència habitual en grans infraestructures. Més enllà de la seua funció estructural, este element jugarà un paper rellevant en l’estratègia de sostenibilitat del club, ja que incorporarà una instal·lació fotovoltaica desenrotllada juntament amb Octopus Energy, soci fundador del projecte en este àmbit. Esta aposta permetrà generar energia neta i reduir la petjada ambiental del nou estadi.
Agost de 2027
El club treballa amb l’horitzó de l’estiu de 2027 per a acabar un estadi de 70.044 espectadors, amb una execució adjudicada a FCC per 194,6 milions d’euros.
