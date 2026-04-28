Formació
La reconstrucció de l’escola pública d’adults de Sedaví avança amb un pressupost d’1,7 milions
El nou projecte reemplaçarà les aules prefabricades per una construcció permanent de millor qualitat, capacitat i durabilitat
La reconstrucció de l’escola pública d’adults de Sedaví continua avançant. Després que el Ministeri aprovara la memòria tècnica, el projecte, que compta amb un pressupost d’1,7 milions d’euros, ja està redactat, i preveu la substitució de les aules prefabricades destrossades per la dana per una construcció permanent de millor qualitat, capacitat i durabilitat. Amb això, s’ampliarà significativament les instal·lacions disponibles amb aules noves, espais comuns i servicis adequats a les necessitats contemporànies de l’educació permanent.
L’escola pública d’adults de Sedaví és una institució fonamental per a la cohesió social del municipi. Des que va posar-se en marxa en 1981, i a punt de complir 45 anys, ha format veïns de Sedaví i de localitats pròximes, adaptant-se al llarg del temps a diferents ubicacions fins al seu emplaçament actual en el carrer Germanies. Hui, compta amb més de 450 alumnes distribuïts en 25 cursos, amb un equip docent format per professionals de l’Ajuntament i de la Conselleria.
El seu programa educatiu abasta des de l’alfabetització bàsica fins a la preparació per a l’accés a la universitat per a majors de 25 anys, incloent també l’obtenció del graduat en Secundària, formació en idiomes com anglés i valencià, competències digitals i cursos d’integració per a persones immigrants. A més, permet a les persones majors continuar actives intel·lectualment mitjançant programes de formació inicial i estimulació cognitiva.
Labor social
Per a l’alcalde de la localitat, José Francisco Cabanes, “més enllà de la formació acadèmica, l’escola desenrotlla una important labor social, ja que oferix una segona oportunitat educativa i atén de manera integral les necessitats de l’alumnat”. “És també un motor dinamitzador cultural que participa activament en iniciatives municipals i activitats com FES Educació, el Voluntariat pel Valencià, jornades culturals o intercanvis amb altres EPA; però, sobretot, crea comunitat”.
Per a la directora del centre, María José Gimeno, “el valor humà del centre es reflectix en històries de l’alumnat, alguns fins i tot fa dècades que formen part de l’escola”. “Per a molts, este espai es convertix en una segona família, a on se senten acompanyats i troben motivació i sentit a través de l’aprenentatge”, ha agregat. “Este esperit es basa en el respecte a les particularitats de cada persona i en una ensenyança que connecta l’emoció amb el coneixement, entenent que l’aprenentatge efectiu naix tant de la ment com del cor”, ha conclòs.
La decisió de construir un edifici permanent respon a una visió de futur: “Sedaví mereix unes instal·lacions educatives que duren generacions, que no siguen vulnerables a les inclemències meteorològiques i que transmeten als seus estudiants que la seua formació és una prioritat real i no una solució provisional. La inversió en educació permanent és una inversió en el capital humà”, ha conclòs l’alcalde.
Suscríbete para seguir leyendo
