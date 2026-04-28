Xàtiva prioritza el Centre Raimon: “Una vegada comencen les obres, és un projecte imparable”
L’Ajuntament renova el conveni amb la Fundació Raimon i Annalisa
Roger Cerdà: “És fill predilecte de la ciutat, no entenc l’animadversió del PP recuperant traumes del passat”
És un dels grans projectes culturals que es vol desenrotllar a Xàtiva a curt-mitjà termini. El futur Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC) ha estat en el punt de mira en les últimes setmanes després del canvi de postura de la Generalitat, que va trencar un acord anterior amb l’Ajuntament i va confirmar les seues intencions de deslligar la rehabilitació de Santa Clara i la fundació que porta el nom del cantautor i la seua dona Annalisa, sol·licitant a més 400.000 euros al consistori xativí.
El que era un acord pactat —i plasmat per escrit— ha saltat a l’esfera del debat polític.
No obstant això, en el costat municipal tenen clara la seua aposta. El passat 23 d’abril es va oficialitzar la renovació de l’acord pluriennal entre l’Ajuntament i la fundació pel qual el consistori injectarà 10.000 euros a l’entitat en els pròxims quatre anys per al manteniment de ferramentes i programes de gestió. És un tràmit que s’ha allargat uns mesos de més, però que referenda l’aposta a escala local.
“Una vegada comencen les obres, cosa que esperem que siga abans del mes d’agost, el CRAC és imparable”, va comentar ahir l’alcalde, Roger Cerdà, després de ser consultat per Levante-EMV. El primer edil va explicar que l’inici de les obres es convertirà en “una espècie de garantia” per a un projecte de gran importància.
Al seu torn, no es va mossegar la llengua i va lamentar el canvi de postura de la Generalitat: “Els fets són clars. El Consell de la Generalitat Valenciana tenia un conveni per a finançar la rehabilitació de Santa Clara perquè s’hi instal·lara el CRAC. Era un conveni amb un pressupost tancat. Després, quan va arribar el moment de fer la renovació de l’acord, a finals d’any, se’n van despenjar i van canviar de criteri, argumentant que no volien vincular la rehabilitació de Santa Clara amb la fundació. Van proposar firmar un altre acord, amb els mateixos diners. Al final, la realitat és que, en este moment, el nou conveni de la Generalitat no s’ha firmat, ni s’ha plantejat, ni res per l’estil, i el que sí que s’ha reclamat a l’Ajuntament són els 400.000 euros que ens hem gastat en el conveni anterior, eixa és la realitat. Hi hem presentat al·legacions”.
“Tot sorgix per una animadversió”
“Damunt, tot ha ocorregut quan en la Generalitat hi ha un nou càrrec amb arrels xativines, pròxim a l’executiva local. Tot sorgix a conseqüència d’una animadversió, d’una voluntat clara de fer que fracasse este projecte, ni més ni menys. Els actuals responsables del PP a Xàtiva —i en el Consell— mantenen els complexos i traumes respecte a la figura de Raimon que ja tenien els seus predecessors en les dècades dels setanta, huitanta i noranta”.
“Raimon és un fill predilecte de la ciutat, ha portat el nom de Xàtiva i la llengua valenciana per tot el planeta. No entenc ni eixa animadversió, ni que recuperen els traumes del passat”, va prosseguir l’alcalde socialista.
“Crec que tothom pot veure que es tracta d’un projecte que afavorix la promoció turística de la ciutat, serà un puntal per a la promoció cultural de Xàtiva i es convertirà en centre cultural del més alt nivell”, va exposar. “La subvenció de la Diputació ens ajuda a començar les obres. Nosaltres informem Raimon i Annalisa. No volen polèmiques i els agradaria veure el projecte. Això és evident”, va finalitzar Roger Cerdà.
