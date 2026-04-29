Benifairó de les Valls fa realitat la primera demanda dels seus menors en els pressupostos participatius
El nou rocòdrom infantil ja està a punt, després del treball previ que s’ha portat a cap amb els dos centres escolars
Patricia Granell
La proposta triada pels veïns i veïnes més jóvens de Benifairó de les Valls ja és una realitat. S’ha obert el nou rocòdrom infantil, que es convertix en la primera proposta que s’executa en el municipi partint de les votacions fetes pels menors de 14 anys. Així ho ha anunciat l’Ajuntament del municipi. Es tracta, a més, d’una de les inversions més destacades dels Pressupostos Participatius 2025-2026.
La seua estructura
L’estructura d’esta paret d’escalada presenta un disseny amb estil mural, pensat per a la integració en l’entorn urbà com un nou punt de temps lliure i activitat física.
L’execució
L’execució d’este projecte, que compta amb una inversió de 5.000 euros, és el resultat del treball que han dut a terme el CEIP l’Ermita i l’IES la Vall de Segó, que es van implicar tant en la formulació de propostes com en la votació final. Malgrat que els Pressupostos Participatius de Benifairó sumen quatre edicions consecutives amb l’acompanyament tècnic de la consultora Sequoia Pro, enguany ha sigut la primera vegada que el procés ha incorporat formalment la veu i el vot dels xiquets per a decidir una part de les inversions municipals.
La regidora de Participació, Adela Alba, ha destacat la satisfacció de veure com el projecte plantejat en les aules ja és un espai de joc fet realitat. Segons Alba, l’èxit de la instal·lació demostra que obrir la gestió municipal a diferents edats permet atendre millor les necessitats del dia a dia. Amb la posada en marxa del rocòdrom, l’Ajuntament continua avançant amb la resta de projectes de la convocatòria, que inclouen la renovació del mobiliari de la biblioteca, la millora del mobiliari urbà, la plantació d’arbratge i la instal·lació de noves fonts d’aigua.
