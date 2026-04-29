La cadena Intelier obrirà este estiu un nou hotel de quatre estreles superior en l’avinguda de la Malva-rosa
L’establiment, que aspira a atraure tant turistes de platja com exploradors urbans, ja ha iniciat la comercialització de les seues 170 habitacions
J. P.
Intelier, la cadena hotelera de Nealis Hospitality, obrirà, este estiu, un gran hotel de quatre estreles superior en l’avinguda de la Malva-rosa, un entorn pròxim a la platja que aportarà una nova dimensió a la zona. Es tracta de l’Intelier Malvarrosa Plaza, que ja ha començat a comercialitzar les seues 170 habitacions de cara a la inauguració abans de la temporada estival. En estos moments, s’estan ultimant els detalls del complex, que reforçarà l’oferta turística de la platja de la Malva-rosa amb “un enfocament contemporani, sostenible i orientat a l’experiència”, asseguren els seus promotors, que han concebut este establiment des de la més pura “identitat mediterrània”.
L’interiorisme d’este nou hotel del Marítim ha sigut desenrotllat per Proyecto Singular, que ha plantejat una interpretació contemporània de la identitat valenciana, que combina tradició i modernitat a través de materials, textures i referències locals. Per la seua banda, Morph Studio firma el projecte arquitectònic, en què la fluïdesa de la mar inspira un disseny que contribuïx a la regeneració urbana i fa valdre les cobertes com a espais clau de l’edifici. L’hotel incorpora, a més, un rooftop amb vista a la mar, a on se situa la piscina de l’establiment.
Sostenibilitat
El compromís amb la sostenibilitat és un altre dels pilars del Malvarrosa Plaza. Segons han explicat els seus promotors, l’edifici ha sigut concebut sota criteris avançats d’eficiència i responsabilitat ambiental i comptarà amb les certificacions DGNB en categoria Gold i BREEAM en categoria Excepcional, dos de les distincions més exigents en matèria de construcció sostenible, que situen el nou hotel entre els projectes més avançats del sector.
Amb l’inici de les reserves, Intelier confirma que el Malvarrosa Plaza obrirà les portes este estiu, coincidint amb una de les temporades de més demanda turística a València. Gràcies a la seua ubicació —pròxima al passeig marítim, al port i a zones culturals i d’oci—, l’hotel aspira a atraure tant viatgers que busquen desconnexió i platja com als qui busquen una base per a descobrir la ciutat.
Intelier Hotels & Suites va obrir el seu primer hotel en 1963 i des de llavors no ha deixat de créixer. Més de 60 anys després, són referents en gestió, amb diferents tipus d’allotjament que destaquen per la seua qualitat. Actualment, gestionen dotze establiments situats en sis comunitats autònomes. El Malvarrosa Plaza confirma la seua estratègia d’expansió a València.
Suscríbete para seguir leyendo
