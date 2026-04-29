La Cavalcada del Ninot de les Falles de Gandia es trasllada al 4 de juliol per a atraure el turisme
L’acte deixa de celebrar-se el mes de febrer i recorrerà la primera línia de la platja
Les Falles de Gandia estan en evolució constant i s’adapten a cada novetat i circumstància per a atraure públics nous. L’últim canvi es va aprovar ahir en una assemblea extraordinària amb 18 vots a favor, tres abstencions i dos en contra.
La Cavalcada del Ninot canvia de data a Gandia. Este acte faller, que fins al moment se celebrava el mes de febrer i donava inici al frenètic calendari festiu, es trasllada al 4 de juliol, a partir de les 20 hores. Tampoc recorrerà la ciutat. En esta ocasió, les diferents comissions recorreran la primera línia de la platja. Per tant, Gandia es convertix en l’única ciutat de la Safor que trasllada la Cavalcada del Ninot a l’estiu, ja que Tavernes de la Valldigna i Oliva solen celebrar este acte unes setmanes abans de la celebració de les Falles.
La iniciativa naix de l’Ajuntament de Gandia per a atraure el sector turístic, tant nacional com internacional, que durant els mesos d’estiu es concentra en la costa gandienca.
Esta modificació també afecta les màximes representants de la ciutat i de les diferents comissions, ja que les reines i falleres majors que desfilaran seran les de l’any següent, és a dir, 2027. Hi participaran abans d’haver sigut exaltades oficialment, per la qual cosa no lluiran la banda acreditativa.
Altres activitats
No és l’única activitat fallera que se celebra en la platja de Gandia per a acostar esta festa als visitants. Del 4 al 7 de desembre, Gandia va organitzar “Falla a la mar” amb l’objectiu de desestacionalitzar el turisme i acostar la tradició fallera al passeig marítim, que es va omplir de música, cercaviles, visites guiades al monument, ambient faller i una mascletà nocturna.
- Catorze investigats per desordes públics, amenaces i càntics racistes a Alginet
- El PP de Xàtiva qüestiona la participació de Mónica Oltra “en un debat sobre ètica dirigit a menors”
- L’Aemet pronostica que el pont festiu de maig estarà marcat a València per les pluges
- El conductor d’un bus de turistes a València dona positiu en cocaïna
- AVA dona suport al fet que Mazón no acudisca com a testimoni a la causa de la dana per a “evitar possibles nul·litats”
- El Llevant UE vol assaltar la permanència a Cornellà
- Compromís denuncia que la música valenciana “torna a ser marginada en la Gran Fira”
- La influència de Javi Guerra: el València CF guanya el 86 % dels punts amb la seua aportació