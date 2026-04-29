Sisme
Esglai a la Vall d’Albaida: dos terratrémols de magnitud 3,8 i 3,4 sacsegen Ontinyent i Bocairent
L’Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha registrat dos moviments sísmics este dimecres a primera hora del matí, a Bocairent i Ontinyent, després d’encadenar-se fins a huit tremolors menors durant la matinada
“El tremolor ha sigut impressionant, amb un soroll enorme”, relaten els veïns
La comarca de la Vall d’Albaida ha despertat, este dimecres, amb una intensa activitat sísmica. L’Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha confirmat dos terratrémols consecutius de magnitud 3,8 i 3,4 (Ontinyent i Bocairent) que s’han deixat sentir amb claredat en diverses poblacions de l’interior de València i que han generat alarma entre els veïns, encara que fins ara no s’ha informat de danys materials de gravetat.
Als sismes inicials s’han sumat dos noves rèpliques en el terme municipal d’Ontinyent, amb magnituds de 3,5 i 2,5, valors inferiors al sisme principal de 3,8. Durant la matinada han arribat a registrar-se fins a huit xicotets tremolors de menys intensitat en la zona.
Cronologia del succés
El primer dels moviments ha tingut lloc a les 07:11 h (hora local) amb epicentre en la zona d’Ontinyent. A penes quinze minuts després, quan la població encara assimilava el primer esglai, s’ha registrat una rèplica o esdeveniment relacionat de magnitud lleugerament inferior amb epicentre en el terme municipal de Bocairent.
Testimoniatges en xarxes
Este moviment sísmic ha sobresaltat els veïns de la comarca de la Vall d’Albaida. L’epicentre, situat en els voltants d’Ontinyent i Bocairent, s’ha deixat sentir amb força entre la població, fet que ha generat una onada de missatges i d’avisos immediats en xarxes socials. Els grups de WhatsApp i les xarxes socials s’han omplit de testimoniatges de veïns que han sentit com “vibraven les finestres” o “es movien els llums”. “Estàvem en classe i tot s’ha mogut bastant”, relata una professora d’un institut d’Ontinyent a este diari. “Quin tremolor de terra, impressionant, ha caigut un marc de casa i tot. El soroll ha sigut enorme”, conta una altra veïna que l’ha viscut en les seues carns.
El pànic inicial ha donat pas a la comprovació de dades. En plataformes com X (anteriorment Twitter), els usuaris han compartit vídeos i estats d’alerta pocs segons després del tremolor, succés que s’ha convertit en el tema principal de la jornada a la Comunitat Valenciana.
“S’ha sentit un cruixit fort i després tot ha començat a vibrar. L’esglai en el cos no te’l lleva ningú”, comentava un veí d’Ontinyent en les xarxes.
Fins al moment, els servicis d’emergència no han notificat intervencions de rellevància, encara que es recomana a la població mantindre la calma davant de possibles rèpliques de menys intensitat.
Detalls del sisme
El tremolor s’ha originat a una profunditat encara per determinar en l’informe definitiu, però la intensitat ha sigut suficient per a ser percebut de manera clara en municipis pròxims com Ontinyent i Gandia. Malgrat l’alarma inicial entre la població, no s’ha informat de danys estructurals ni personals en els primers minuts després del succés.
Este esdeveniment se suma a una ratxa d’activitat sísmica creixent en la zona. Amb este nou moviment, ja són 18 els tremolors registrats de l’inici del mes ençà en este sector de la província de València, encara que el d’este matí se situa com el de major magnitud de les últimes setmanes.
