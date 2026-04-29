Sanitat
La IA permet crear el primer atles del sistema reproductiu durant la menopausa
Un estudi del Barcelona Supercomputing Center revela que l’envelliment no és lineal: en l’ovari i la vagina comença anys abans i en l’úter s’accelera amb la fi de la menstruació
Patricia Martín
Malgrat que la menopausa afecta la mitat de la població i està associada a múltiples símptomes i malalties, històricament ha sigut poc estudiada, tant en la investigació biomèdica com en la pràctica clínica. Per això, un equip del Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha usat la intel·ligència artificial i el supercomputador MareNostrum5 per a estudiar a fons què passa amb els òrgans reproductius femenins quan les dones perden la menstruació, a la recerca de claus per a previndre o actuar davant dels símptomes.
El resultat s’ha publicat este dimecres en Nature Aging i constituïx el primer atles a gran escala sobre l’envelliment del sistema reproductor femení, gràcies a la integració de 1.112 imatges de teixits de 659 mostres, procedents de 304 dones d’entre 20 i 70 anys. Els investigadors han usat tècniques com l’aprenentatge profund (deep learning) per a identificar canvis en els teixits i els processos moleculars associats a l’envelliment en cada òrgan.
Un equip liderat per Marta Melé, líder del Grup de Transcriptòmica i Genòmica Funcional del BSC, ha estudiat en concret l’úter, l’ovari, la vagina, la cèrvix, el teixit mamari i les trompes de Fal·lopi i la conclusió és que no tots els òrgans envellixen d’una manera uniforme i lineal: l’ovari i la vagina presenten un envelliment progressiu que comença molt abans de la menopausa, mentres que l’úter experimenta canvis més abruptes amb el procés.
“Sabem que hi ha un declivi de la fertilitat deu anys abans de la menopausa, potser per això l’ovari comença a envellir abans, mentres que l’úter ho fa abruptament amb la menopausa”, indica Natàlia Pujol, investigadora del BSC i autora de l’estudi.
Reorganització de teixits
“Fins ara, tendíem a considerar la menopausa principalment com el final de la funció reproductiva de l’ovari. No obstant això, els nostres resultats mostren que actua com un punt d’inflexió que reorganitza profundament altres òrgans i teixits del sistema reproductor, la qual cosa ens permet identificar els gens i processos moleculars que podrien estar darrere d’estos canvis”, afig Melé.
Les investigadores han descobert que no només els òrgans envellixen a diferents velocitats, sinó també els teixits dins de cada òrgan, com la mucosa o el múscul uterí, que són especialment sensibles a la menopausa. I, al mateix temps, han identificat quins gens s’activen o canvien amb l’envelliment, un àmbit en el qual hi havia un desconeixement complet, perquè mentres la pubertat s’associa a 3.000 gens, la menopausa, fins ara, tan sols a un.
Mostres de sang
Per exemple, han identificat els gens associats al prolapse, que provoca l’afebliment del sòl pelvià. Al mateix temps, com descobrir quins gens canvien permet comprendre millor els canvis a escala molecular, han buscat senyals moleculars associats a l’envelliment en mostres de plasma sanguini de 21.441 dones. I han descobert que els senyals moleculars poden detectar-se en la sang, “la qual cosa obri la porta a monitorar els canvis que provoca la menopausa en els òrgans femenins i, per tant, a estratègies de prevenció i seguiment amb un procediment més senzill que les biòpsies”, segons Melé.
Els següents objectius de l’equip són investigar com estos canvis es relacionen amb les malalties associades a la menopausa i monitorar els senyals en la sang, per tal de millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament i establir les bases d’una medicina més precisa i equitativa per a la salut de les dones. No obstant això, les investigadores reconeixen que encara “estan lluny” que el seu descobriment es trasllade a la pràctica clínica habitual.
