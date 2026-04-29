L’Ateneu Mercantil organitza el II Mercat Artesanal Solidari per a ajudar els afectats per la dana
La iniciativa, que se celebrarà del 8 al 10 de maig en l’Ateneu Mercantil, pretén visibilitzar i fer costat a les empreses artesanes de la comarca que encara patixen les conseqüències de la riuada
El II Mercat Artesanal Solidari per a Empreses Afectades per la Dana ja té data i lloc. Del 8 al 10 de maig, el saló noble de l’Ateneu Mercantil tornarà a ser l’aparador del producte artesà i de les xicotetes indústries dels municipis de l’Horta Sud afectats per la riuada del 29 d’octubre de 2024. La idea, duta a terme pel mateix Ateneu Mercantil, recupera el format de l’any passat. Més de 15 empreses es van unir per a recordar la catàstrofe i impulsar el comerç local en una acció solidària. La iniciativa d’este mercat va ser un èxit que va permetre als afectats recuperar una part de les pèrdues patides durant la inundació, a més d’oferir al públic un punt de trobada amb històries d’esforç i superació en primera persona.
Any i mig després d’aquella matinada, molts tallers de Paiporta, Catarroja, Massanassa, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Picanya o Sedaví continuen reconstruint la seua activitat. Prop del 40 % del teixit productiu de la comarca es va veure significativament afectat per la dana, i bona part de les microempreses d’artesania —per definició, amb poca capacitat d’estoc i sense marge per a parar la producció— arrosseguen encara les conseqüències. “No podem deixar que la dana s’oblide. La realitat és que, per a molts d’estos negocis, la recuperació no ha acabat. Esta segona edició és, precisament, un recordatori actiu: visibilitzar, comprar i acompanyar”, assenyala l’organització.
Accés lliure i recaptació per als afectats i la Fundació Horta Sud
Com en la primera edició, la participació dels artesans serà sense cost —l’Ateneu cedix l’espai i la logística— i el públic hi tindrà accés lliure i gratuït durant els tres dies. La totalitat del que es recapte revertirà íntegrament en els mateixos artesans i en la Fundació Horta Sud, que des del primer dia ha exercit una labor clau de canalització de l’ajuda i acompanyament als afectats de la comarca. S’habilitaran, així mateix, diferents opcions de “fila zero” perquè qualsevol persona o entitat puga col·laborar sense adquirir producte.
Les empreses artesanes afectades per la dana que desitgen participar-hi com a expositores ja poden registrar-se en este enllaç.
- Catorze investigats per desordes públics, amenaces i càntics racistes a Alginet
- El PP de Xàtiva qüestiona la participació de Mónica Oltra “en un debat sobre ètica dirigit a menors”
- L’Aemet pronostica que el pont festiu de maig estarà marcat a València per les pluges
- El conductor d’un bus de turistes a València dona positiu en cocaïna
- AVA dona suport al fet que Mazón no acudisca com a testimoni a la causa de la dana per a “evitar possibles nul·litats”
- El Llevant UE vol assaltar la permanència a Cornellà
- Compromís denuncia que la música valenciana “torna a ser marginada en la Gran Fira”
- La influència de Javi Guerra: el València CF guanya el 86 % dels punts amb la seua aportació