Pintar és també viatjar: l’Escola de Pintura Mediterrània de Xàbia visita tres exposicions a València

L’interés dels alumnes per l’art és superlatiu: van descobrir la mostra immersiva sobre el Titanic de Bombas Gens i van contemplar obres contemporànies i de pintors espanyols dels segles XIX i XX

Els participants en la visita cultural van conéixer, a través de les noves narratives digitals, la història del ‘Titanic’

Els participants en la visita cultural van conéixer, a través de les noves narratives digitals, la història del 'Titanic' / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Pintar també és viatjar. Els alumnes de l’Escola de Pintura Mediterrània de Xàbia fan tots els anys interessantíssims viatges culturals. Este passat dissabte van acudir a València. El Cap i Casal dona per a molt: de l’art digital més avançat a la pintura del segle XIX. La visita cultural va començar en el centre d’arts digitals Bombas Gens. Allí hi ha l’exposició immersiva sobre el Titanic. Els xabiencs (41 persones van participar en el viatge cultural) van gaudir moltíssim. L’art explora narratives noves.

Un momento de la visita cultural

Un moment de la visita cultural / Levante-EMV

Després van acudir al Centre d’Art Contemporani del Carme, en el Reial Monestir de la Mare de Déu del Carme de València. I, després de la pausa per a dinar, van visitar el Museu de Pintura Pius V i van recórrer les noves sales dedicades a la pintura espanyola dels segles XIX i XX.

El Museo de Bellas Artes

El Museu de Belles Arts / Levante-EMV

Art, cultura i convivència

Este viatge permet impregnar-se d’art i cultura. A més, és un viatge de convivència. L’art es veu amb uns altres ulls quan es comenta amb els companys de l’Escola de Pintura. Esta activitat anual se suma a les que du a terme durant tot el curs esta escola oberta a tots: cursos de pintura per a xiquets i adults que es realitzen d’octubre a maig, l’exposició de final de curs o jornades de pintura a l’aire lliure.

La matrícula per al curs que ve tindrà lloc el mes de setembre.

Pintar és també viatjar: l’Escola de Pintura Mediterrània de Xàbia visita tres exposicions a València

Pintar és també viatjar: l’Escola de Pintura Mediterrània de Xàbia visita tres exposicions a València

