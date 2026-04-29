Vivenda
La promotora Insur desembarca amb força a València amb pisos a Paterna i busca de sòl
La firma rastreja les oportunitats de solars en el Cap i Casal, l’àrea metropolitana i Alacant
La promotora andalusa Insur ha entrat en la Comunitat Valenciana amb un projecte de 130 vivendes a Paterna i la busca de sòls en el Cap i Casal, la seua àrea metropolitana i Alacant. La companyia, que cotitza en borsa i té 80 anys de trajectòria, ha traçat un pla a cinc anys per a créixer amb força a la Comunitat. L’empresa, que és promotora i constructora, havia promogut fins ara a Andalusia i Madrid.
Insur va entregar, l’any passat, 670 vivendes i va registrar unes prevendes de 842. La firma, que també és patrimonialista, va facturar, l’any passat, 238 milions d’euros. La companyia invertix 32 milions d’euros en el seu projecte de Paterna. La promotora ja ha adquirit una parcel·la en el sector dels Molins.
El projecte inclourà vivendes d’un, dos i tres dormitoris, places d’aparcament, trasters i espais per a bicicletes. A més, oferirà zones comunes, entre les quals s’inclouen una piscina exterior comunitària, un club social, un parc infantil i un gimnàs. Encara no han eixit els preus de comercialització.
Segons explica el director de promoció residencial d’Insur, Zacarías Zulategui, “este nou desenrotllament representa una fita en l’expansió de Grupo Insur, que no només amplia la seua presència geogràfica, sinó que també reforça el seu posicionament en mercats clau amb una alta demanda residencial”.
Expansió a València
“La Comunitat Valenciana representa per a nosaltres una oportunitat clara de creixement a mitjà i llarg termini. El nostre compromís és continuar identificant sòls i promovent desenrotllaments de qualitat que s’integren en el teixit urbà i aporten solucions residencials adaptades a les necessitats actuals”, afig.
La promoció de Paterna es troba en una de les zones amb més projecció de l’àrea metropolitana de València, segons destaca la companyia. Localitzada a cinc quilòmetres del centre del Cap i Casal, permetrà accedir a la ciutat en tot just 15 minuts mitjançant transport públic. La urbanització està a 250 metres de l’estació de metro de Santa Rita.
Altres promotors com Insur estan comprant grans parcel·les de sòl en els municipis que envolten València davant de la falta de terrenys d’una grandària important en la capital. Aedas, Metrovacesa o Grupo Ática comercialitzen promocions grans a Mislata, Quart de Poblet, Torrent o Paterna i a ells s’ha sumat esta setmana AQ Acentor, que ha firmat la compra d’un sòl per a quatre-centes vivendes en el límit entre Burjassot i València. La resposta dels compradors “és molt bona” en zones ben comunicades.
En el cas de Paterna, el sector dels Molins creix com una nova zona residencial en expansió que combina accessibilitat, servicis i entorn natural, ja que la seua proximitat al bosc de la Vallesa, integrat en el Parc Natural del Túria, permet gaudir d’un entorn amb moltes opcions d’oci a l’aire lliure, senderisme i activitats esportives.
Insur té en gestió una cartera patrimonial de 124.000 metres quadrats entre oficines, hotels i locals comercials i 3.200 places d’aparcament. En la seua activitat de promoció, compta amb la cartera de 5.218 vivendes a Andalusia, Madrid i València, i 104.849 metres quadrats de projectes de promoció terciària, dels quals 38.699 metres quadrats estan en desenrotllament.
Hotels
La companyia té intenció de promoure a la Comunitat Valenciana primera i segona residència. També està interessada en projectes d’hotels i edificis d’oficines. Insur manté una posició sòlida en el mercat hoteler amb altres hotels de quatre estreles en règim de lloguer: un d’ells en el barri Los Remedios de Sevilla (Eurostars Guadalquivir), un altre en el centre històric de Còrdova (Eurostars Azahar) i un futur establiment en construcció amb 244 habitacions en el barri madrileny de Valdebebas, llogat recentment a la companyia irlandesa Dalata Hotel Group, l’obertura del qual està prevista per al primer trimestre de 2029.
