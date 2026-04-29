Sol Picó i Xavo Giménez lideren la representació valenciana en els Premis MAX
La ballarina obté tres nominacions i el director i actor ha sigut triat en dos categories. A ells se sumen la compositora Raquel Molano, nominada a millor composició musical, i l’escenògrafa Blanca Añón, que ha sigut seleccionada com a finalista en millor disseny d’espectacle
Kevin Contreras
La ballarina i coreògrafa valenciana Sol Picó, nominada a millor espectacle de dansa, millor disseny de producció privada i millor elenc de dansa amb el projecte Carrer 024, i l’actor i director valencià Xavo Giménez, nominat a millor adaptació o versió d’obra teatral o coreogràfica i millor actor amb Yo soy 451, són els màxims exponents de la Comunitat Valenciana entre els finalistes dels Premis MAX. En commemoració del Dia Internacional de la Dansa, la Societat General d’Autors i Editors ha anunciat els finalistes que optaran, el pròxim 1 de juny, a Mèrida, a un guardó que té com a propòsit “estimular i premiar el talent dels professionals del teatre i de la dansa”, segons ha comunicat la Fundació SGAE.
D’altra banda, la compositora i actriu valenciana Raquel Molano Aylagas hi competix en l’apartat de millor composició musical per a espectacle escènic, per la partitura per a Fuenteovejuna (Companyia Nacional de Teatre Clàssic), i Blanca Añón figura com a finalista en la categoria de millor disseny d’espai escènic pel seu treball en Orlando.
Procés de votació
La reunió del jurat, que va tindre lloc el 23 d’abril de manera telemàtica, va deixar els 512 espectacles que estaven inscrits per a participar en l’edició en 174 candidats. D’estos, només 34 muntatges han arribat a l’última fase del procés, la qual cosa suposa un total de 77 finalistes.
Després de la primera fase de selecció, un tribunal format pels cinc presidents dels jurats territorials, cinc personalitats reconegudes dins del món de les arts escèniques i un membre del comité organitzador ha sigut l’encarregat de decidir qui seran els finalistes de les 22 categories que formen els 29ns Premis Max. A estes categories se sumen, a més, els tres trofeus especials de designació directa: el Premi Max d’Honor, el Premi Max Aplaudiment del Públic i el Premi Max Aficionat.
Dos noves categories a concurs
Els Premis MAX amplien, enguany, a 22 les categories de concurs a les quals es pot optar, ja que incorpora els guardons a millor elenc de teatre i millor elenc de dansa, una manera de reconéixer el treball que porta a cap tot l’equip d’una producció, no només aquells noms més visibles. A més, els creadors que participen en el premi a la millor autoria revelació podran optar també als premis a millor autoria teatral o millor coreografia.
