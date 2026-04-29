El somni de l’Altamira: l’equip de voleibol femení busca disputar el Campionat d’Espanya
Les jugadores del Club de Voleibol Altamira s’enfronten a dificultats econòmiques per a poder disputar el campionat nacional a Canàries malgrat la gran gesta que han firmat
Kevin Contreras
Guanyar el campionat autonòmic de voleibol i classificar-se per al Campionat d’Espanya no passa tots els dies. Classificar-se i no poder anar-hi per temes econòmics passa molt menys. És el cas de l’equip júnior del Club de Voleibol Altamira, un equip humil del barri de la Fontsanta, a València, que juga en la segona divisió autonòmica i que va obtindre la seua plaça per al torneig estatal després de quedar subcampiones de la Comunitat Valenciana.
El campionat nacional tindrà lloc a Canàries, la qual cosa suposa un desemborsament de diners que moltes de les jugadores d’entre 18 i 19 anys no poden permetre’s. Jugadores, cos tècnic i membres directius del CV Altamira busquen ara recaptar fons per a trobar la manera de viatjar malgrat les adversitats que se’ls presenten constantment.
El camí de les heroïnes
L’odissea va començar abans d’aconseguir la plaça. Juanfran Álvarez, entrenador de les xiques, ha relatat les dificultats a les quals s’han enfrontat durant tot el procés, un camí ple de pedres que han hagut d’anar esquivant. “El hàndicap més difícil ha sigut compatibilitzar els entrenaments amb les classes de la universitat”, comenta el tècnic, que ha hagut de remar contra vent i marea per a aconseguir l’objectiu. En fase de grups es veien fora després de quedar terceres, van acabar passant i van complir el somni de jugar la final, però conscients que això suposava un gasto extra i sense tindre un pavelló a on jugar. Fundació Esportiva Municipal els va deixar un pavelló uns dies abans a cost zero, i elles es van encarregar de la resta.
Van aconseguir el segon lloc, van aconseguir la fita i van classificar-se en l’última jornada després de superar el LAR Carpintería Benidorm i que el CV València perdera el seu partit. Dos victòries de tres que van ser suficients per a classificar-se per al torneig més important de la categoria a nivell nacional.
El desenllaç final d’una temporada històrica
Ara queda el més difícil, aconseguir arribar al campionat. Per a això, el club ha iniciat un crowdfunding, s’ha posat a buscar patrocinadors i poder sufragar el desplaçament de tot l’equip a les illes i disputar un campionat que s’han guanyat en la pista. El gran adversari no són només els diners, sinó també el temps, ja que només disposen de set dies per a recaptar la quantitat suficient per a afrontar el viatge, muntant que el club ha evitat revelar. “Hem hagut d’amprar els diners d’altres categories, els haurem de retornar a poc a poc, molts pares hauran de demanar préstecs”, declara l’entrenador de les xiques, que cada vegada veu més truncat el somni de competir al més alt nivell.
