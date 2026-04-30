Arriben les primeres màquines al parc comercial Infinity de Turianova
Una empresa especialitzada en fonamentació és la primera a arribar a la parcel·la que donarà “vida” al nou barri i materialitzarà el projecte d’un gran centre recreatiu
Quatre contenidors convertits en magatzem i una grua són els primers elements que han arribat a Turianova per a començar l’esperat centre comercial Infinity. Tal com havia promés la mercantil Todina Investments, propietat de l’empresari murcià Tomás Olivo, a l’Ajuntament, els treballs començarien “a finals d’abril” i així ha sigut. Les obres d’aplanament i excavació per als fonaments són el primer pas per a convertir l’àmplia parcel·la que hi ha al sud-sud-est de la urbanització en un espai recreatiu i comercial, que ha de competir amb d’altres similars que hi ha en l’àrea metropolitana, i que ha de donar servicis bàsics als habitants del barri, que cada vegada en són més, ja que les parcel·les destinades a edificació continuen avançant.
De fet, l’empresa subcontractada que ha arribat és Rodi Kronsa, especialista en fonamentacions i tecnologies de sòl. Les obres començaran en la part sud de la parcel·la, prop del carrer Forners de Castellar, apegat al nou llit.
Durant els pròxims dos anys, tota esta zona ha de patir una reforma espectacular fins a convertir-se en un parc comercial, considerat, en paraules de Tomás Olivo, com “un projecte de ciutat i de comarca, molt més que per al barri. Funcional, còmode per al client i per als operadors que estan disposats a invertir, sense llargues distàncies, amb llum, decoratiu i còmode”, amb més de 200 punts de venda, parcs, galeries, zones de jocs, cines, gimnasos i un llarg etcètera de servicis.
