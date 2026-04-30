La demanda industrial anima Sagunt a vendre una altra parcel·la
L’Ajuntament trau a subhasta prop de 1.400 metres quadrats en el polígon Sepes
L’Ajuntament de Sagunt vol aprofitar l’embranzida industrial, que es nota fins i tot en les incursions municipals en el mercat immobiliari. Després de l’èxit de les últimes convocatòries, el departament de Patrimoni ha llançat la subhasta d’un solar de 1.335 metres quadrats en el número 1A del carrer Mendeliev del polígon Sepes, que, a més de l’ús característic industrial i garatge-taller, admet altres aprofitaments “terciaris, oficines i recreatius”, segons informen des del consistori.
Amb un preu d’eixida de quasi 250.000 euros, l’edificabilitat reservada en el planejament vigent per a esta parcel·la és de 1.427 metres quadrats/sostre amb un màxim de quatre altures, segons arreplega l’expedient al qual ha tingut accés Levante-EMV.
Ofertes
Com passa amb el conegut com a solar dels Aliaga, amb el qual compartix procediment, encara que en lots distints, les ofertes podran presentar-se fins al 17 de maig.
El Govern local busca, d’esta manera, prolongar la bona ratxa que li ha permés tancar dos operacions relacionades amb sòl industrial. L’última va ser també en el polígon Sepes, concretament en la parcel·la que fa uns anys es va plantejar com a nova seu de la Societat Anònima de Gestió (SAG). Eixe procediment, que es va llançar el novembre de l’any passat, va rebre una oferta de quasi 2,8 milions d’euros per a la instal·lació d’una firma especialitzada en la construcció industrialitzada, si bé encara s’estan completant els tràmits per a fer efectiva esta venda.
Última venda
La que ja es va formalitzar l’estiu passat va ser un altre sòl industrial que el consistori va traspassar a Bamesa per 1,4 milions d’euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catorze investigats per desordes públics, amenaces i càntics racistes a Alginet
- L’Aemet pronostica que el pont festiu de maig estarà marcat a València per les pluges
- El conductor d’un bus de turistes a València dona positiu en cocaïna
- AVA dona suport al fet que Mazón no acudisca com a testimoni a la causa de la dana per a “evitar possibles nul·litats”
- El Llevant UE vol assaltar la permanència a Cornellà
- Compromís denuncia que la música valenciana “torna a ser marginada en la Gran Fira”
- La influència de Javi Guerra: el València CF guanya el 86 % dels punts amb la seua aportació
- El fenomen de La Fúmiga bat fins i tot Rosalía: el seu vinil de comiat, el més venut en Amazon