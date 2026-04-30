La Diputació de València i Gandia firmen la pau: la ciutat rebrà 2,1 milions d’euros
La ciutat rebrà 100.000 euros per a la promoció turística
El diputat socialista Vicent Mascarell destaca que els 2 milions permetran impulsar grans projectes
La Diputació de València i Gandia semblen haver firmat la pau després de la picabaralla protagonitzada per la vicepresidenta de la institució, Natàlia Enguix, i el regidor gandienc Vicent Mascarell, també diputat provincial i secretari d’Organització del PSPV, el mes de novembre passat. La concessió de 2,1 milions d’euros a la ciutat, almenys de moment, sembla haver propiciat una treva entre les dos parts.
Enguix, d’Ens Uneix, anunciava, a principis de novembre, que suspenia les ajudes d’esta institució provincial a la capital de la Safor, en les seues paraules, després dels “insults” i la “mala educació” de Mascarell arran d’un enfrontament mantingut uns dies abans i després dels comentaris del gandienc en xarxes socials.
No obstant això, estos 2,1 milions d’euros obrin la porta a un acord. Durant el ple d’abril, que es va celebrar este dimarts, es van aprovar dos mocions presentades per via d’urgència, que dotaran econòmicament no només Gandia, sinó també altres ciutats governades pel PSPV.
Gandia tornarà a comptar amb 100.000 euros dins del Pla integral de promoció, posicionament i dinamització turística 2026. La moció modifica les subvencions nominatives, per la qual cosa permetrà que Gandia, Sagunt i Cullera compten amb esta quantitat per a fomentar el turisme.
El Pla obert d’inversions també inclou una partida per a la ciutat. La Diputació de València amplia en cinc milions les inversions per als municipis de més de 50.000 habitants. Així, el nou pla preveu una dotació de 10 milions d’euros, per la qual cosa Gandia rebrà dos milions d’euros, com Paterna, València, Torrent i Sagunt.
Mascarell celebra estes inversions després de, en les seues paraules, “haver sigut acusat que les meues declaracions posaven en perill l’arribada de subvencions”. Afig: “Els 100.00 euros no se’ns havien atorgat en esta legislatura a les ciutats governades pel PSPV, per la qual cosa els hem recuperats”.
Al seu torn, recalca la importància dels dos milions d’euros per a poder dur a terme diversos projectes, entre els quals es podria incloure el Gandia Arena.
Fa uns mesos, i com va arreplegar este diari, Enguix assenyalava que “no consentirem que isca gratis esta manera grossera de fer política”. Per la seua banda, Mascarell recalca que “no era legal que es retiraren diners a un municipi perquè un diputat exercisca l’oposició i faça una crítica”.
Estes inversions suposen un acostament al PSPV perquè la Diputació de València, governada per PP i Ens Uneix, puga tirar avant els pressupostos de 2026.
