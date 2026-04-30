Jornada laboral
Els sindicats temen que Sanitat plantege les 35 hores sense reforçar plantilles
La primera reunió en dos anys serà el 4 de maig, però no és una mesa tècnica a on es poden treballar propostes
La negociació sobre la reducció de la setmana laboral a 35 hores entre el personal de la Conselleria de Sanitat es reprendrà este dilluns 4 de maig en una mesa sectorial, després de dos anys congelada. Des del departament asseguren que tenen la intenció de posar-la en marxa en data 1 de gener de 2027, però no concreten si esta mesura anirà acompanyada d’una ampliació de la plantilla de la seua conselleria. En principi, un informe intern estima l’impacte de la mesura en 140 milions d’euros, com va avançar Levante-EMV, però això no significa que s’aplique.
De fet, els sindicats no confien que vaja a produir-se este reforç de personal, perquè, en la mesa general, Hisenda va esgrimir que no hi ha massa marge per a incrementar els comptes i que “el gasto serà el mínim”. És a dir, que podria aplicar-se la mesura sense incrementar el nombre de sanitaris; n’haurien de ser 3.000 aproximadament per a compensar les 2,5 hores setmanals que es restaran a la setmana laboral de més de 74.000 professionals.
Hi ha poques pistes sobre la intenció real de Sanitat més enllà del “compromís inequívoc” que defenen però que no han aplicat al llarg de la legislatura. La convocatòria de dilluns és una mesa sectorial i no tècnica, a on hi ha marge per a debatre i fer propostes. Per això, des d’UGT temen que la reunió siga només testimonial i no hi haja treball real, perquè, de moment, no hi ha un pla traçat des de la Conselleria per a treballar. En cas de no produir-se el reforç de personal, el sindicat creu que el sistema sanitari tindrà “menys qualitat i més seguretat”, perquè sobrecarregarà fins i tot més el personal que estiga treballant.
Per la seua banda, CCOO defén unes 35 hores, però sense “acceptar una retallada encoberta”, és a dir, sense un reforç real de les plantilles i sense la dotació pressupostària corresponent. “No acceptarem una implantació a cost zero que supose un afebliment del sistema sanitari públic valencià”, defenen en un comunicat. Sol·liciten també “un calendari real i viable”.
Satse, el sindicat d’Infermeria, també s’ha pronunciat al respecte. Creuen que l’acord no s’ha de negociar, sinó que ja es va firmar el març de 2023. Per això, consideren que el conseller Marciano Gómez no ha fet més que “bloquejar deliberadament” l’acord. El seu canvi de criteri respon, en la seua opinió, a “un clar fi polític abans de les futures eleccions autonòmiques”. Per això, els resulta difícil confiar que hi haja “un compromís real de compliment íntegre dels acords firmats”.
Satse protesta
Les infermeres protesten esta setmana en el Departament Arnau de Vilanova per la falta de personal i la “deterioració de les condicions assistencials”. Critiquen que “les plantilles estructurals fa anys que estan congelades malgrat l’augment exponencial de l’activitat en els servicis d’Urgències”. El passat 31 de març van finalitzar els contractes de reforç en Urgències, fet que podria comportar el “col·lapse estructural dels servicis”.
- Catorze investigats per desordes públics, amenaces i càntics racistes a Alginet
- L’Aemet pronostica que el pont festiu de maig estarà marcat a València per les pluges
- El conductor d’un bus de turistes a València dona positiu en cocaïna
- AVA dona suport al fet que Mazón no acudisca com a testimoni a la causa de la dana per a “evitar possibles nul·litats”
- El Llevant UE vol assaltar la permanència a Cornellà
- Compromís denuncia que la música valenciana “torna a ser marginada en la Gran Fira”
- La influència de Javi Guerra: el València CF guanya el 86 % dels punts amb la seua aportació
- El fenomen de La Fúmiga bat fins i tot Rosalía: el seu vinil de comiat, el més venut en Amazon