Es frenen les exportacions
L’economia espanyola creix un 0,6 % en el primer trimestre malgrat l’impacte de la guerra a l’Iran
El PIB accelera el seu avanç interanual al 2,7 %, impulsat per la demanda interna, el consum de les llars i el dinamisme de la inversió
L’economia espanyola va mantindre el pols de creixement en l’inici del 2026, malgrat un context internacional marcat per la guerra a l’Iran, que es va iniciar el 28 de febrer, i el seu impacte sobre la inflació des de febrer. Segons l’avanç de la comptabilitat nacional publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el producte interior brut (PIB) va créixer un 0,6 % en el primer trimestre respecte als tres mesos anteriors, dos dècimes menys que en el trimestre anterior, per la debilitat del sector exterior en un context de conflicte a l’Orient Mitjà i volatilitat dels preus energètics.
En taxa interanual, l’economia espanyola va accelerar el seu ritme de creixement fins al 2,7 %, una dècima més que en el quart trimestre de 2025 gràcies a l’embranzida de la demanda nacional, que va contribuir amb 3,4 punts, en contrast amb les set dècimes que va restar la demanda externa. Amb este avanç, “Espanya manté el lideratge entre les principals economies de la zona euro”, sosté el Ministeri d’Economia, Empresa i Comerç.
En el primer trimestre es va alentir el consum de les famílies, tres dècimes, cosa que situa el seu creixement en el 0,6 %, mentres que el gasto final de les administracions públiques va augmentar un 0,2 %, una taxa que es manté respecte al trimestre anterior, detalla l’INE.
Esta evolució es va basar especialment en la solidesa del mercat laboral, encara que l’inici de l’any va estar condicionat pel nou “xoc” energètic derivat del conflicte a l’Iran. El creixement s’ha sustentat en la demanda interna, que ha aportat 0,4 punts, i, en menor mesura, en la demanda externa (exportacions i importacions), que va contribuir amb 0,2 punts.
Les exportacions han caigut un 0,5 % i abandonen el terreny positiu del quart trimestre de l’exercici anterior, quan van créixer un 0,7 %; també han descendit les importacions, un 1,2 %, enfront del creixement de l’1,2 % del trimestre anterior.
Segons destaca el Ministeri d’Economia, Empresa i Comerç, les mesures aprovades pel Govern el passat 20 de març estan contribuint a esmorteir l’impacte d’este encariment energètic sobre llars i empreses.
La inversió, pel seu costat, va augmentar un 5,6 % interanual, sis dècimes menys que en el trimestre anterior, amb avanços del 6,8 % en els productes de la propietat intel·lectual i del 3,9 % en els béns d’equip.
Per sectors, va destacar el creixement de la construcció, que va augmentar un 6,5 % interanual, una evolució que llança un senyal positiu per als pròxims trimestres. També va sobreeixir l’acceleració dels servicis, que van créixer un 3,4 % interanual, enfront del 2,9 % registrat en el trimestre anterior.
Millora la productivitat
Una altra de les dades positives de l’avanç de la comptabilitat nacional va ser l’evolució de la productivitat. La productivitat per hora treballada va créixer un 1 % trimestral, la seua millor dada des de l’inici del 2025, i va avançar un 0,6 % interanual.
L’ocupació de l’economia, mesurada en hores treballades, va baixar el 0,3 % trimestral, mentres que els llocs de treball equivalents a temps complet van augmentar un 0,8 %. En termes interanuals, les hores treballades creixen un 2,1 % este trimestre, una dècima més que en el precedent, i els llocs equivalents a temps complet ho fan un 2,8 %, una taxa similar a la del quart trimestre de 2025.
Pel costat de les rendes, la remuneració dels assalariats va pujar un 0,8 % trimestral i l’excedent d’explotació brut (assimilable al marge de les empreses) va créixer un 1,5 %.
El vicepresident primer i ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha considerat, en unes declaracions remeses als mitjans, que “l’economia espanyola manté el pols de creixement en este inici d’any marcat per la guerra de l’Iran”, amb un PIB que accelera fins al 2,7 % en termes interanuals.
Un ritme amb el qual “continuem liderant entre les principals economies de la Unió Europea”, ha insistit Cuerpo, que ha destacat el creixement “sòlid i sostingut per dos grans fortaleses: el consum de les llars i la inversió de les nostres empreses”.
