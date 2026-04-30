Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresHuelga médicosMislata hinchablePPCV y LlorcaCementerio de ValènciaNuevo hotel ValenciaRyanair
instagramlinkedin

Dades INE

Les víctimes de violència de gènere amb ordes de protecció baixen un 3,8 % en 2025

Es van registrar 1.935 menors víctimes de violència de gènere (fills, en guarda o custòdia o que conviuen) vinculats als assumptes en els quals s’havien dictat mesures cautelars o ordes de protecció

Les víctimes de violència de gènere amb ordes de protecció baixen un 3,8 % en 2025

Les víctimes de violència de gènere amb ordes de protecció baixen un 3,8 % en 2025 / EFE

Madrid

El nombre de dones víctimes de violència de gènere amb ordes de protecció va disminuir un 3,8 % en 2025, fins a les 33.373, mentres que en eixe període van augmentar un 7,4 % les de violència domèstica —9.513—, la que s’exercix sobre qualsevol persona de l’àmbit familiar, encara que també és majoritària sobre les dones.

Són dades de l’Estadística de violència domèstica i violència de gènere. Any 2025, que publica l’INE este dijous i que oferix dades de víctimes amb ordes de protecció i denunciats amb mesures cautelars que han sigut inscrits en el Registre central per a la protecció de les víctimes de la violència domèstica i de gènere del Ministeri de Justícia.

La taxa de dones víctimes de violència de gènere va ser d’1,5 per cada 1.000 dones majors de 14 anys i només es van situar per davall de la mitjana nacional Navarra, Galícia, Madrid, País Basc i Catalunya. Quasi la mitat de les 33.373 d’eixes dones (el 47,5 %) tenien entre 30 i 44 anys.

A més, es van registrar 1.935 menors víctimes de violència de gènere (fills, en guarda o custòdia o que conviuen) vinculats als assumptes en els quals s’havien dictat mesures cautelars o ordes de protecció.

De les 9.513 víctimes de violència domèstica, 5.789 eren dones (el 60,9 %) i 3.724 hòmens (39,1 %).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents