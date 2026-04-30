Executiva socialista a Picanya
Morant fixa el full de ruta del PSPV davant de l’any electoral amb la dana d’ariet
L’executiva socialista convoca un comité nacional amb l’objectiu d’“obrir el partit” i avançar en la “construcció del projecte polític”
La vesprada va començar amb una visita a una passarel·la, la Maria Cambrils que creua el barranc de Poio a Picanya i que va ser engolida per l’aigua el 29 d’octubre de 2024, però, més que una estructura arquitectònica, el que ha dibuixat Diana Morant en l’executiva posterior és el camí fins a les urnes, via d’assalt a la Generalitat. La meta està fixada el maig de 2027 (excepte avançament forçat) i, amb una mica més d’un any d’antelació, la líder del PSPV ha posat la formació a caminar entre espais en plena reconstrucció després de la dana, com si alçar allò que ha quedat destrossat fora una metàfora del que tenen els socialistes per davant.
El “canvi de marxa”, segons traslladen fonts de la direcció autonòmica, s’evidenciarà el pròxim 9 de maig en el Comité Nacional que l’executiva de la formació ha aprovat convocar en un ambient carregat de simbolismes. Davant dels significants buits que s’acumulen en la rutina, pràcticament tot el que ha envoltat la reunió operativa dels socialistes ha després alguna figura retòrica: trobada en la zona zero de la dana per segona vegada enguany, el dia que es complixen 18 mesos, i amb presència de Ciprià Císcar, convidat d’honor a la cita assegut al costat de la líder socialista.
L’estampa dels dos junts s’haurà de repetir en les successives reunions de la direcció quan el Comité Nacional oficialitze el nomenament del veterà dirigent del PSPV, que va pujar el primer esglaó de la seua llarga escala de càrrecs a Picanya fa quasi 50 anys, com a nou president del partit, decisió adoptada per la direcció fa un mes i encara pendent de ratificació. Serà un dels punts més prosaics de la convocatòria del màxim òrgan entre congressos per d’ací a dos setmanes, avançant-se així al Comité Federal previst en el PSOE per a abans d’estiu i després de les andaluses.
I si els comicis del 17 de maig a Andalusia determinaran passos futurs en el partit a escala estatal, el PSPV va fent la seua marxa de manera autònoma amb l’“embranzida”, així ho transmeten fonts de la direcció, que suposa que hi haja “una possibilitat real per a aconseguir una majoria de progrés”. Amb eixa idea, Morant ha expressat davant dels mitjans de comunicació que la convocatòria del Comité Nacional servirà per a avançar en la “construcció del projecte polític” amb l’objectiu d’“obrir el partit a la societat”. “Volem sumar tota la gent que vulga ser el projecte alternatiu a Pérez Llorca”, ha indicat, situant l’actual cap del Consell com a rival.
Eixa “construcció del projecte polític” tindrà entre les seues pròximes concrecions, segons fonts coneixedores de la direcció autonòmica, el citat comité nacional, que servirà per a “greixar la maquinària”, i la celebració de la Conferència Política, que, en un principi, estava prevista per al 17 de maig, però que s’ha ajornat fins al 19 i 20 de setembre, per a no coincidir amb les eleccions andaluses. En esta cita s’ha de concretar una proposta el més semblant a un programa electoral després de diverses trobades sectorials en els últims mesos.
“No ens oblidem de la dana”
Abans de plasmar qualsevol mesura, el que sí que és clar és que per al PSPV la dana continuarà sent un factor discursiu i mobilitzador important. La cita a Picanya 18 mesos després de la gran riuada n’és un exemple, ja que és la segona executiva del PSPV en la zona zero de l’inici de l’any ençà. També la seua reivindicació, davant de la passarel·la Maria Cambrils, de les inversions dutes a terme pel Govern central. “No ens oblidem de la dana, des del Govern d’Espanya continuarem estant fins a l’últim dia, fins que l’última infraestructura estiga arreglada”, ha reiterat.
Morant ha recriminat que el Consell ha establit un pla de reconstrucció i que ho ha fet “tot” el Govern “juntament amb els ajuntaments”. Per això i per l’avanç de la instrucció judicial que investiga la gestió el 29-O, la dirigent socialista ha remarcat la necessitat d’“obrir una nova etapa en la qual el president no estiga tapant amb diners públics la vergonya que va suposar Mazón” i en la qual es lleve la imatge de tindre “un a un” els membres de l’executiu autonòmic “anant a declarar davant de la jutgessa”.
- Catorze investigats per desordes públics, amenaces i càntics racistes a Alginet
- L’Aemet pronostica que el pont festiu de maig estarà marcat a València per les pluges
- El conductor d’un bus de turistes a València dona positiu en cocaïna
- AVA dona suport al fet que Mazón no acudisca com a testimoni a la causa de la dana per a “evitar possibles nul·litats”
- El Llevant UE vol assaltar la permanència a Cornellà
- Compromís denuncia que la música valenciana “torna a ser marginada en la Gran Fira”
- La influència de Javi Guerra: el València CF guanya el 86 % dels punts amb la seua aportació
- El fenomen de La Fúmiga bat fins i tot Rosalía: el seu vinil de comiat, el més venut en Amazon