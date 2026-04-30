Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresHuelga médicosMislata hinchablePPCV y LlorcaCementerio de ValènciaNuevo hotel ValenciaRyanair
instagramlinkedin

Picanya celebra el Maig Literari 2026 amb una programació plena de trobades

El cicle, que arriba a la seua 17a edició, reunirà, del 5 al 28 de maig, autors, lectors i figures destacades del panorama literari en el Centre Cultural – A més, s’entregarà el Premi Llig Picanya

Picanya reunirà figures destacades del panorama literari en el Centre Cultural

Picanya reunirà figures destacades del panorama literari en el Centre Cultural

Sara García

Sara García

Picanya

El municipi de Picanya acull, durant el mes de maig, una nova edició de Maig Literari, que enguany arriba a la seua 17a edició amb una variada programació centrada en el foment de la lectura i la trobada entre autors i públic, una iniciativa nascuda de la mà de l’escriptora local Carmen Amoraga.

Les activitats, que tindran lloc en el Centre Cultural de Picanya, començaran el dimarts 5 de maig a les 18:30 hores amb la inauguració oficial del programa. L’acte comptarà amb la participació de la coordinadora del Club de Lectura de la biblioteca, Laia Serna, i la intervenció d’Almudena Hernández, subdirectora de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles. Durant la jornada hi haurà una tertúlia sobre l’obra Lágrimas de barro, amb la presència de l’autora, Carmen Amoraga, en la qual participaran en línia els clubs de lectura “El meu poble llig”.

Participantes en la última edición del Maig Literari de Picanya.

Participants en l’última edició del Maig Literari de Picanya / A. P.

El dijous 7 de maig tindrà lloc la taula redona “Picanya escriu”, en la qual diversos autors locals presentaran les seues obres. Entre els participants hi haurà Mario Caballero, Carla Moltó i Paquita Sánchez, en un acte presentat per la periodista Mónica Gómez.

El cicle continuarà el dimarts 12 de maig amb la presentació de la novel·la Ingrata pàtria, de l’autor Martí Domínguez, acompanyat per Daniel Almenar, en un acte organitzat amb la col·laboració d’Àgora de Ciència.

El dijous 14 de maig se celebrarà una conversa literària sobre el llibre Cartografies, de Rosa Mascarell, en la qual participarà l’autora al costat de Núria Sendra i Xelo Sánchez.

La población podrá disfrutar de una amplia programación durante todo el mes de mayo.

La població podrà gaudir d’una àmplia programació durant tot el mes de maig / A. P.

Trobada literària

Un dels moments més destacats arribarà el dimarts 19 de maig amb una trobada literària protagonitzada per les autores Mamen Monsoriu i Anna Martínez Muñoz, conduïda per Soraya Soler. El dijous 21 de maig tindrà lloc l’entrega del Premi Llig Picanya, que enguany recaurà en el reconegut autor i gran narrador visual Paco Roca. L’acte, que comptarà amb la presència de Martí Domínguez, inclourà una entrevista conduïda per Robert Amoraga i acompanyament musical de Peter Connally i Víctor Jiménez.

Finalment, el dijous 28 de maig se celebrarà l’entrega dels Premis Camí de la Nòria en la seua 18a edició, amb la participació de Marina Alegre, que teatralitzarà el mític poema Coral romput, de Vicent Andrés Estellés.

Tots els actes seran d’accés lliure fins a completar aforament, amb l’objectiu de consolidar Maig Literari com una cita imprescindible per als amants de la literatura en la comarca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents