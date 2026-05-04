Atenció: les hipoteques s’encarixen i això no ha fet més que començar
L’euríbor està ja per damunt del 2,7 % i seguirà a l’alça per les pujades de tipus d’interés que projecta el BCE
No hi ha treva per als ciutadans que tenen una hipoteca sobre la seua vivenda referenciada a tipus variables. L’euríbor, el principal indicador per a esta mena de préstecs, va tancar el mes d’abril en el 2,72 %, 0,16 punts més que en març. Este mercat no ha rebut gens bé la guerra iniciada pels Estats Units i Israel a l’atacar l’Iran, un conflicte que, en estos moments, manté bloquejat l’estret d’Ormuz. Només cal mencionar que el conflicte es va iniciar el mes de febrer i que llavors l’euríbor estava en el 2,22 %. Per tant, l’increment és de mig punt.
El mes d’abril, una hipoteca de 200.000 euros a 30 anys amb un interés de l’euríbor més el 0,6 % s’ha encarit 63 euros al mes o, cosa que és el mateix, 746 a l’any, al passar de 815 a 878 euros. Com s’ha dit, la pujada de l’euríbor afecta els contractes que estan vinculats a tipus variables i mixtos, ja que els fixos, com el seu nom indica, mantenen el seu cost al llarg de la vida del contracte. Ara bé, la veritat és que, en els últims anys, els bancs han tendit a oferir els permanents, de tal manera que en 2023 representaven el 47 % de totes les noves contractacions, i al tancament de 2025 havien pujat al 78 %.
Problema
Així, doncs, el problema és per a tots aquells que tenen tipus variables o mixtos, que, en el conjunt de tota la producció hipotecària, continuen tenint pes, encara que declinant pels nous contractes. En concret, els primers representen un 45 % del total. Els mixtos són aquells en els quals en els primers anys (fins a 10) l’interés és fix i després es convertix en variable.
Per a esta classe de contractes, les notícies que s’albiren no són gens bones, de nou per culpa de la guerra a l’Orient Mitjà. En la seua reunió de finals d’abril, el Banc Central Europeu (BCE) va decidir mantindre el preu del diner en el 2 %, però va obrir la porta a canviar a l’alça la seua política monetària a partir de mitjans de juny, quan torne a reunir-se el seu consell de govern. La previsió és que acorde una pujada del 0,25 %, la qual cosa elevaria els tipus al 2,25 %. El mercat considera que podria haver-hi dos increments més d’ací a final d’any i que arriben al 2,75 %.
Hipoteques
Totes estes pujades venen anticipades per augments previs de l’euríbor davant de les expectatives dels inversors i la seua previsió de moviments del BCE. Per això està per veure l’abast d’esta pujada en l’euríbor. En qualsevol cas, la veritat és que el principal indicador de les hipoteques continuarà encarint-se, al mateix temps que el preu del diner i, per tant, també les hipoteques. De moment, ja estan per damunt del 2,62 % que marcava l’octubre de 2022, set mesos després que Rússia envaïra Ucraïna i que es disparara la inflació als dos dígits, fet que va obligar el BCE a apujar els tipus. L’euríbor va arribar, l’octubre de 2023, al 4,16 %, un percentatge desconegut en molt de temps.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catorze investigats per desordes públics, amenaces i càntics racistes a Alginet
- L’Aemet pronostica que el pont festiu de maig estarà marcat a València per les pluges
- Esglai a la Vall d’Albaida: dos terratrémols de magnitud 3,8 i 3,4 sacsegen Ontinyent i Bocairent
- El Llevant UE vol assaltar la permanència a Cornellà
- Benifairó de les Valls fa realitat la primera demanda dels seus menors en els pressupostos participatius
- Compromís denuncia que la música valenciana “torna a ser marginada en la Gran Fira”
- Com inscriure’s per a veure el castell del Dia de la Mare des del balcó de l’ajuntament de València
- La demanda industrial anima Sagunt a vendre una altra parcel·la